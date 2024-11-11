Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'a Gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti. Erdoğan burada, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantılarına katılacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'a Gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantılarına katılmak üzere Suudi Arabistan’a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'a Gitti - Resim : 1

Erdoğan’ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala’nın da aralarında olduğu ilgililer uğurladı.

Erdoğan’a Suudi Arabistan’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın eşlik edecek.

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