Cumhurbaşkanı Erdoğan Şam’a mı Gidecek? Sürpriz Ziyaret İddiasında Tarih Ortaya Çıktı

Suriye’de yaşanan son gelişmelerin ardından Türkiye, Suriye’nin yanında olduğu mesajını vermiş, MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Emevi Camii’nde kıldığı namazın ardından elçiliğin kapıları 12 yıl sonra yeniden açılmıştı. Türkiye Gazetesi’nden Cüneyt Akçatepe’nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye için harekete geçti. İşte dikkat çeken kulis ve detayları...

SURİYE’YE DESTEĞE Mİ GİDİYOR?

Konuşmalarında Suriye’ye desteğini sık sık dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'de katıldığı Filistin ve Lübnan'daki Duruma İlişkin Özel Oturum’da da “Tüm dini, mezhebi ve etnik grupların sulh içinde yaşadığı terörden arındırılmış bir Suriye’nin inşası en samimi beklentimizdir” mesajını vermişti. Gözler bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye’ye gidip gitmeyeceğine çevrilmişken, önemli bir kulis bilgisi geldi.

“KRİTİK ZİYARET 15 GÜN SONRA” İDDİASI

Cüneyt Akçatepe’nin aktardığına göre, Devlet Hava Meydanları ve Türk Hava Yolları'ndan Şam’a giden bir ekip, önce burada ardından Halep Uluslararası Havaalanı'nda incelemelerde bulundu. Şam kaynakları, 15 günlük süre zarfında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Emevi Camii'ni ziyaret edebileceğini öne sürdü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İÇİN KORUMA KALKANI KURULACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın HTŞ lideri Ahmet El Şara ile görüşeceği, daha sonrada Suriyeli Türkmenler ile bir araya gelmesinin beklendiği ifade edildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan için Hama, Humus, İdlib hattı boyunca hava ve karadan koruma kalkanı oluşturulacağı belirtildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi