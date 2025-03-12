Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Randevu Veririm' Demişti! DEM Parti Harekete Geçiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısı sonrası 'DEM Parti heyetiyle görüşüp görüşmeyeceğinin' sorulması üzerine "İmralı heyeti randevu isterse veririm" demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çıkışı sonrası DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için başvurunun bugün ya da yarın yapılacağını ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Randevu Veririm' Demişti! DEM Parti Harekete Geçiyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM açılışında DEM Partililerle tokalaşması ve sonrasında grup toplantısında yaptığı tarihi çağrı; siyaset arenasında bir dönüm noktasının kapısını araladı. Yeni süreç bununla da sınırlı kalmadı. DEM Parti heyetinin İmralı görüşmeleri sonrası terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan 'silah bırakma ve fesih' çağrısı yaptı. Hemen ardından terör örgütü PKK da ateşkes ilan etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: RANDEVU VERİRİM

Yeni süreç DEM Parti heyetinin siyasi partilere ziyaretleriyle devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Süreç boyunca DEM Parti heyetiyle birebir temasa geçmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a grup toplantısı çıkışında 'DEM Parti heyetiyle görüşüp görüşmeyeceği' soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu soruya "İmralı heyeti randevu isterse veririm" diye yanıt verdi.

DEM PARTİ HAREKETE GEÇİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmeye yeşil ışık yakması sonrası DEM Parti cephesinden de bir açıklama geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Saadet Partisi ziyareti sonrası "Heyetimiz Sayın Erdoğan'la görüşmek için bugün ya da yarın sabah başvurusunu yapacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DEM Parti'nin İmralı Heyetine Yeşil IşıkCumhurbaşkanı Erdoğan'dan DEM Parti'nin İmralı Heyetine Yeşil IşıkSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

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DEM Parti Recep Tayyip Erdoğan
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