Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefonda görüştü. Liderler, görüşmede ikili ilişkileri ve bölgesel ile küresel konuları ele aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile Görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Pakistan arasındaki kadim dostluk ve güçlü dayanışmanın atılan adımlarla perçinlendiğini ifade etti.

Erdoğan, görüşmede Pakistan Başbakanı Şerif’in Kurban Bayramı’nı da kutladı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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