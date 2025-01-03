Cumhurbaşkanı Erdoğan Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Şair mütefekkir dava ve aksiyon adamı üstad Necip Fazıl'a bir kez daha Allah'tan niyaz diliyorum. Üstat Necip Fazıl davamızın adide isimlerinden biriydi. İslam'ı bu topraklardan kazımayı çalışanların karşısına korkusuz bir kumandan olarak dikildi. Zindanlara kapatıldı fakat hakkı ve hakikati savunmaktan asla geri durmadı. Hakim 'Artık bıktık, sizden ne zaman kurtulacağız' dediğinde üstadın verdiği cevap manidardır. 'Siz bu yolda hancı ben de yolcu olduğum müddetçe kurtulamayacaksınız' dedi. Basiretli dirayetli duruşuyla Anadolu'nun cesur evlatlarına rehberlik etti. Rabbim kendisinden razı olsun.

Bu topraklar onlarca asırdır ilmin, hikmetin ve erdemin o geniş teknesinde yoğrulmuştur. Bu topraklarda doğmak, bu millete mensup olmak bize Allah'ın bir lütfudur, hediyesidir, ikramıdır. Bu hakikati ancak nasipli olanlar idrak edebilir. Bu mesuliyeti, bu mensubiyet bilincini yalnızca muhlis olanlar, bu millete sevdalı olan gönül erleri taşıyabilir.

Medeniyet köklerinden kopmamış, sinesinden çıktığı milletle gönül bağını kesmemiş şairler halkın ve hakikatin zamanı aşan coşkun sesleridir. Şairin yüreğinden doğan şiir millet irfanının sese, söze dökülmüş halidir.

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Kaynak: Haber Merkezi