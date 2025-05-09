Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Bir 'Boykot' Çıkışı Daha! 'Kimse Muhalefet Bahanesiyle Ekonomisini Batırmaya Çalışmaz!

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD 28. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalar yaptı.

CHP’nin boykot çağrısını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Hiç kimse muhalefet ediyorum bahanesiyle kendi ülkesini yabancılara şikayet edemez, ekonomisini batırmaya çalışmaz’ diyerek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Kantarın topuzu kaçmıştır, düzelme umudu da giderek azalmıştır. Siyaseti marjinalleştirmek bu ülkeye yapılacak en büyük kötülük’ dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

Nice kirli senaryoyu yırtıp attık, nice imkansızın üstesinden geldik. Her engeli aşacağız. MÜSİAD'ın mücadelesine her zaman destek olduk. Türkiye'nin 23 yıllık başarısında en çok emeği olanlardan biri de MÜSİAD ailesidir.

Dünyamız sancılı olduğu kadar tarihi değişimlerin yaşandığı kritik bir süreçten geçiyor. Kovid'i 3 yıl önce geride bıraktık. Salgının ekonomik etkileri halen devam ediyor.

Krizlere aldırmadan sabırlı şekilde yol alıyoruz. 2 sene önce hayata geçirdiğimiz reform planı ile kalıcı büyüme için sağlam zemin hazırladık. Amacımız vatandaşımızı hayat pahalılığı derdinden temelli kurtarmaktır.

Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor. Nisan'da son 40 ayın en düşük seviyesine ulaştık. İnşallah devamı da gelecek.

Depremin yaralarını hızla sararken geçen yıl başlattığımız harcama disiplini ve tasarruf tedbirlerini bu yıl da aynı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Muhalefet kanadında her seferinde düş kırıklığı yaşıyoruz. İsimler, genel başkanlar değişse de bu zihniyette zerre bir şey demiyor. Boykot çağrısıyla yerli ve milli markalara zarar veriyor. 85 milyonun tamamını hayal kırıklığına uğratıyor

Kendi ülkesini yabancı aktörlere şikayet ediyor. Türk ekonomisine zarar veriyor. Boykot çağrısıyla yerli ve milli markalara zarar veriyor. 85 milyonun tamamını hayal kırıklığına uğratıyor.

Kantarın topuzu kaçmıştır, düzelme umudu da giderek azalmıştır. Siyaseti marjinalleştirmek bu ülkeye yapılacak en büyük kötülük. Türk ekonomisine ne olursa olsun anlayışı hastalıklı bir düşüncedir.

CHP’nin normalleşmesi şart. Artık suç örgütünün boyunduruğundan kurtulup kendisini toparlaması gerekmektedir. Türkiye’nin kutuplaşmaya değil kucaklaşmaya ihtiyacı var. Yangına körükle gitme yanlışından dönülmesini temenni ediyorum.

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Kaynak: AA