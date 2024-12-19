Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a Gidiyor: Yerine Cevdet Yılmaz Vekalet Edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı 11'inci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere 19 Aralık Perşembe günü Mısır'ı ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye katılan mevkidaşlarıyla Suriye ve Filistin başta olmak üzere güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüşme gerçekleştirecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Aralık'ta Mısır Arap Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Kaynak: Haber Merkezi