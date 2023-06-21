Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli'yle evinde görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti. İki liderin görüşmesi 45 dakika sürdü. Gündemlerinde ise güncel politik gelişmeler olduğunu söylendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bahçeli’nin konutunda görüştü.
İki liderin gündeminde gündemdeki politik gelişmeler olduğu belirtildi.
Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi 45 dakika sürerken, görüşmenin ardından bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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