Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğe Seslendi: 'Hiçbir Terör Örgütüne İzin Vermeyeceğiz'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Ankara'da Mehmetçiği ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefonla hitap ettiği askerlerin yeni yılını kutladı. Erdoğan, terörle mücadele mesajı verdiği konuşmasında "Adı, iddiası ve istismar ettiği değer ne olursa olsun hiçbir terör örgütünün hedeflerimizle aramıza girmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 2025 yılının son gününde başkent Ankara'da Mehmetçikle bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile Polatlı'ya giderek, Topçu ve Füze Okulunda incelemelerde bulundu.

Bakan Güler, burada Mehmetçiğe hitap etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla hitap ettiği Mehmetçiğin yeni yılını kutladı. Erdoğan, telefondan seslendiği Mehmetçiğe hitaben, "Türkiye olarak 3 kıtanın kalbinde yer alan, tüm dünyanın adeta gözlerini diktiği stratejik önemi yüksek bir coğrafyada bulunuyoruz. 'Yurtta barış, dünyada barış' politikamız gereğince bölgemizde ve ötesinde istikrarın hakim olması için yoğun bir mücadele halindeyiz. Bir taraftan iç cephemizi güçlendirirken diğer taraftan savunma sanayi başta olmak üzere her alanda oyun değiştirici nitelikte adımlar atıyoruz" diye konuştu.

'TARİHİ BİR FIRSAT YAKALADIK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sabır isteyerek "Altay tanklarımızla, Fırtına obüslerimizle, ATAK helikopterlerimizle, silahlı-silahsız insansız hava araçlarımızla, menzilini sürekli artırdığımız füzelerimizle kendi imkânlarımızla geliştirdiğimiz hava savunma sistemlerimizle, savaş gemilerimiz, denizaltılarımız, insansız deniz araçlarımızla yani savunmaya dair tüm alanlarda hamdolsun büyük bir atılım içindeyiz. Çok ciddi zorluklara ve engellere rağmen elde ettiğimiz bu kazanımları kalıcı başarılara tahvil etme yolunda tarihi bir fırsat yakalamış bulunuyoruz. Biraz daha sabır, biraz daha gayret ve mücadele ile inşallah bu aziz milleti fazlasıyla hak ettiği aydınlık yarınlara mutlaka kavuşturacağız" dedi.

'HİÇBİR TERÖR ÖRGÜTÜNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

Yeni Türkiye’yi, güçlü ve büyük Türkiye’yi tüm unsurlarıyla ilişkilendirerek kutlu bir emanet gibi sonraki nesillere teslim edeceklerini söyleyen Erdoğan, "Adı, iddiası ve istismar ettiği değer ne olursa olsun hiçbir terör örgütünün hedeflerimizle aramıza girmesine müsaade etmeyeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu düşüncelerle sizlerin ve kahraman ordumuzun tüm mensuplarının yeni yılını bir kez daha tebrik ediyorum. Peygamber Ocağımızın yiğit mensuplarının tek tek gözlerinden öpüyorum. Her birinizi muhabbetle selamlıyor, Allah’a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin Yeni Yılını KutladıCumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin Yeni Yılını Kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Yıl Mesajında 'Terörsüz Türkiye' VurgusuCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Yıl Mesajında 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu

Kaynak: DHA

