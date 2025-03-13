Cumhurbaşkanı Erdoğan Konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşen Türkiye Diyanet Vakfı 8. Uluslararası İyilik Ödülleri töreninde konuşma gerçekleştiriyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye Diyanet Vakfı'nın değerli yöneticileri, başkanlığımızın kıymetli mensupları, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Başı rahmet, ortası marifet, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan'ınızı tebrik ediyorum.

Bundan 13 gün önce idrakine nail olduğumuz Ramazan'ın gelişi de gidişi de mümin gönüller için bayramdır. Rabbim bu müstesna günleri layıkıyla ihya etmeyi nasip etsin. Kendi alanında artık bir markaya dönüşen Uluslararası İyilik Ödülleri'nin 8.'sini düzenliyoruz. Ödüle layık görülen tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum.

28 Şubat'ta dünya defterini kapatıp beka alemine göç eden Hasan Çelebi hocamız ömrünü hat sanatına adayan, pek çok talebe yetiştiren mümtaz şahsiyetti. En son 3 Ocak'ta bir araya gelmiş ve kendisine Necip Fazıl Saygı Ödülü'nü takdim etmiştik. Bugün ödülünü de kendisine takdim edecektik. Tüm büyüklerimize, sanat insanlarımıza Allah'tan bir kez daha rahmet diliyorum.

'TÜRKİYE'DE VE 11 ÜLKEDE BİNLERCE ÖĞRENCİYE BURS'

Türkiye Diyanet Vakfı vakıf kültürümüzün taşıyıcısı olarak önemli rol üstleniyor. Türkiye'de ve 11 ülkede binlerce öğrenciye burs veriyor, akademik destek sağlıyor. Savaş, afet sebebi ile zor durumda olanlara milletimizin yardım elini uzatıyor. Yurt içinde ve yurt dışındaki milyonlarca ihtiyaç sahibinin yardımına koşuyor. Kuş uçmaz kervan geçmez yerlerde vazifesini başarıyla sürdürüyor. Nereye gitsek bir hizmetleri ile karşılaşıyoruz. Rabbim sizlerin eksikliğini bu millete ve bu ümmete göstermesin.

'13-20 MART HAFTASINI İYİLİK HAFTASI OLARAK KUTLAYACAĞIZ'

Bugün ayı zamanda iyilik haftasının da ilk gününü idrak ediyoruz. Bundan sonra her sene 13-20 Mart haftasını iyilik haftası olarak kutlayacağız. Kurumlarımızla pek çok faaliyet icra edeceğiz. İyilik haftasının hepimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Suriye'deki katliamdan kaçıp ülkemize sığınan Suriyelilere kapımızı sonuna kadar açtık.

Nerede bir zulüm varsa, çatışma varsa, adaletsizlik varsa sona erdirmek için biz oradayız.

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Kaynak: Haber Merkezi