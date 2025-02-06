Cumhurbaşkanı Erdoğan Konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde Adıyaman'da açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

6 Şubat’ta 11 ilimizde meydana gelen sarsıntılar hepimizi derinden etkiledi. Birçok ülkenin yüzölçümünden daha büyük bir alanda meydana gelen depremlerden 14 milyon vatandaşımız etkilendi. Asrın felaketi ülkemiz için doğrudan 104 milyar dolar dolaylı olarak da 150 milyar dolarlık bir maliyete yol açtı.

Yüreklerimize düşen ateşi söndürmek için yorulmadan çalıştık. Gözyaşlarımızı içimize akıtarak çelik bir iradeyle yeniden ayağa kaldırıyoruz.

Aylarca deprem bölgesinde kalan bakanlarımızla yöneticilerimizle gösterdik, devleti deprem turistleri çekip gittikten sonra tam 2 yıldır süren inşa çalışmaları ile gösterdik. Yapılan yollar ve köprülerle inşa edilen okul ve hastanelerle verilen teşviklerle gösterdik.

O gün yıkıntılarla dolan sokaklarımız bugün çocuklarımızın gençlerimizin gülüşleriyle yeniden çiçekleniyor. Bizi ve devletimizi milletimize ve devletimize mahcup etmeyen Rabbimize bir kez daha hamdediyorum.

Sıcak ofislerinden ahkam kesenlere özet mahiyetinde bazı rakamları hatırlatmak istiyorum; Birkaç ayda konutlarımızı yükseltmeye başladık. Son 2 yılda deprem bölgemize 2,6 trilyon lirayı aşan yatırım yaptık. 2025 bütçemizde 584 milyar dolarlık kaynak tahsis ettik. Konutların tamamının yapımına başladık. 252 bin konut ve iş yerini bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. 453 bin konut yapacak ve evine girmeyen iş yerine kavuşmayan kimseyi bırakmayacağız.

'EVİNE KAVUŞMAYAN VATANDAŞIMIZ KALMAYACAK'

Biz sadece birkaç ayda konutlarımızı yükseltmeye başladık. İki hafta önce 201 bininci yuvamızın anahtarlarını hak sahiplerine teslim ettik. Son iki yılda 2,6 trilyon lirayı aşan yatırımlar yaptık. İnşa edeceğimiz konutların tamamının yapımına başladık. Yıl başına kadar 453 bin konut yapacak ve evlerine ve iş yerine kavuşmayan tek bir vatandaşımızı dahi bırakmayacağız.

Depremde 1295 okul ve 9bin 935 derslik yıkılmış veya kullanılamaz hale gelmişti. Orta hasarlı 134 okul ve 1537 dersliği güçlendirdik. Az hasarlı 63 bin dersliği onardık.

Bu çalışmaların sonunda 1241 yeni okul ve 19 bin 784 derslik yapacağız.

Hatay Havalimanımızın uçuş pisti depremde ciddi zarar görmüştü. Bu pistin yapım çalışmaları sürüyor. Yeni bir pisti inşallah Hatay’a tekrar kazandırıyoruz. 163 noktaya ücretsiz uydu terminaliyle kablosuz erişim noktaları kurduk.

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Kaynak: Haber Merkezi