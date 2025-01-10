Cumhurbaşkanı Erdoğan Konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Denizli 8. Olağan Kongresi'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarında öne çıkanlar şöyle:

- Dün ebediyete intihal eden dava arkadaşımız Ahmet İyimaya'yı rahmetle yad ediyorum. Kendisi engin hukuk bilgisi yanı sıra samimiyeti ve vakur kişiliği ile milletimizin kalbinde yer edinmiş ilim aşığı gönül insanıydı. Dostlarına, ailesine baş sağlığı diliyorum.

"YOL KAZASINI EN KISA SÜREDE TELAFİ EDECEĞİZ"

- Denizli'de AK Partimizi görkemli günlerine tekrar kavuşturacağız. Aşkla çalışarak 31 Mart seçimlerinde yaşanan yol kazasını en kısa sürede telafi edeceğiz.

- Hangi alana baksanız 22 yıl öncesine göre ortada muazzam bir başarı ile karşılaşırsınız. Geçen hafta dış ticaret rakamları açılandı, 2024 yılını 262 milyar dolarlık rakam ile kapattık. Bu meblağ geldiğimizde 36 milyar dolardı. 262 milyar dolar yıllık bazda en yüksek tutar. Bu başarıda Denizli'mizin de payı bulunuyor.

- Merkez Banka'mızın rezervlerini göreve geldiğimizde 27.5 milyar dolardan devralmıştık, Aralık ayında 163,5 milyar dolarla rekor kırdı. Milli gelirimiz 1 trilyon 130 milyon dolara çıktı. Bu gelirin 1 trilyon 330 milyon dolara yükselmesini bekliyoruz. Bu başarıdan sevinmek için Cumhur İttifakı'na oy vermeye gerek yok.

"MUHALEFETİN SABOTAJLARINI SAVURMAK İÇİN UĞRAŞTIK"

- Türkiye tüm bu başarılarını müzmin muhalefete rağmen elde etmiştir. Millete ve memlekete hayrı dokunan hiçbir işin ucundan tutmadılar. Muhalefet bize köstek olmasaydı çok büyük başarı hikayelerine imza atardık. İş yapacağımız vakti bunların önümüze çıkardığı bariyerleri kaldırmak için kullandık. Hizmet edeceğimiz enerjiyi muhalefetin sabotajlarını savurmak için uğraştık.

"İSİMLER DEĞİŞSE DE ZİHNİYET DEĞİŞMİYOR"

- Muhalefette isimler değişse de zihniyet değişmiyor. CHP'nin genel başkanlık koltuğunda oturan isimler değişse de hizmet düşmanlığı değişmiyor. Bunlar çalışmayı sevmiyor, bunlar tembel. Ne iş yapma gibi bir niyetleri var ne de bizim yaptıklarımıza tahammül ediyorlar. Millete hizmete yolunda şantiye tozu yutmak yerine çilingir sofrasında kadeh tokuşturmak bunların daha çok hoşuna gidiyor.

"TÜRKİYE'NİN KAZANIMLARINDAN MUTLU OLAMIYORLAR"

- Öyle bir ruh hali içindeler ki AK Parti ve Cumhur İttifakı yıpransın da Türkiye'ye ne olursa olsun diyorlar. Türkiye'nin diplomatik, ekonomik, askeri ve siyasi kazanımlarından mutlu olamıyorlar. Bunun en son örneği Suriye krizidir. Suriye'de 13 yıl süren kanlı katliamlar sonrasında Esed rejimi devrildi. Baas diktatörlüğü çöktü, muhalifler Şam'ı tekrar fethetti. Muhaliflerin 13 yıllık zulme son vermesinden Türkiye olarak biz de memnuniyet duyduk.

"PEK ÇOK ALANDA BEDELLER ÖDEDİK"

- Biz 911 km sınırımızın olduğu Suriye'deki çatışmaların olumsuz etkisini en fazla hisseden ülkeydik. Pek çok alanda ciddi bedeller ödedik. Terör örgütü PKK ve DEAŞ bu ülkedeki istikrarsızlıktan beslendi. DEAŞ bahanesiyle bölücü örgüte binlerce TIR dolusu silah ve mühimmat gönderdiler. Zalim Esed Suriye'yi devasa uyuşturucu üretim çiftliğine dönüştürmüştü. Ölüm ve işkence merkezi hapishaneleri, yargısız infazları burada saymıyorum.

"BAAS REJİMİNİN DÜŞMESİNİ HAZMEDEMEDİLER"

- Suriye'de büyük bir halk ihtilali gerçekleşti. CHP'de matem havası var. Fikri akrabalıkları olan Baas rejiminin düşmesini hazmedemediler. Hadi eski genel başkanlarının kuyruk acısını biliyoruz. Onun Baas rejimi ve Esed sevgisinin ardından farklı sebepler var. Yeni yönetimin niçin rahatsız olduğunu hepimiz merak ediyoruz.

"HALEP KALESİ'NE ASIL AL SANCAK NİYE DOKUNUYOR?"

- Sayın Özel'e soruyorum; Halep Kalesi'ne asılan al sancak CHP'ye niye dokunuyor. Hama'nın, Humus'un camilerinde Türkiye için yapılan dualar sizde neden hazımsızlık oluşturuyor? Emevi Camisi'nde kılınan namaza CHP'nin tepki göstermesinin sebebi nedir? 1 milyon evladını kaybetmiş Suriye halkıyla alıp veremediğiniz nedir?

- Haktan hukuktan dem vurmayı seviyorsunuz, niçin belediye başkanlarınızın hukuk tanımazlıklarına sesinizi çıkarmıyorsunuz?

Lafa gelince Atatürk'ün kurduğu partiyiz derler. Gazi'nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da verdiği mücadeleyi vermezler. Tek parti faşizmin oryantalist kodlarından kendilerini kurtaramadılar. Biz böyle bir zihniyete rağmen Türkiye'yi bu seviyelere taşıdık.

"REHAVETE KAPILMAK GİBİ LÜKSÜMÜZ YOK"

- Bunlar sadece birer başlangıç çok daha iyi yerlerde olacağız. Hedeflerimizle aramıza kimsenin girmesine izin vermeyeceğiz. Türkiye Yüzyılını mutlaka inşa edeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuzun gerçekleşmesi için çoğu gitmiş azı kalmıştır. Tarihi bir sorumluluk üstlendik. Dünyada kartların yeniden karıldığı dönemde ağır bir mesuliyetle karşı karşıyayız. Türkiye'yi güçlenerek çıkarmayacağız, asırlık hayallerimizi gerçeğe dönüştüreceğiz. Bu yolculukta rehavete kapılmak gibi lüksümüz yok. Gün bugündür diyerek daha fazla çalışmanızı bekliyorum.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: AA-DHA-İHA