Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatta Cumhuriyet Tarihinin Rekorlarına İmza Attık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde '2024 Yılı Dış Ticaret Rakamlarının Açıklanması Programı'nda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada 2024 yılının ihracat verilerini değerlendirirken, "Yılın tamamında ihracat rakamlarında Cumhuriyet tarihinin rekorlarına imza attık. 2024 yılı mal ihracatımız yüzde 2.5 artarak 262 milyar dolara çıktı." ifadeleriyle rekor kırıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

GAZZE VE SURİYE MESAJI

- Tüm dünyanın gözleri önünde 15 aydır devam eden, 50 bin masumun hayatına malum olan Gazze mezalimi içimizde büyük bir yara olarak kanamaya devam etti. 2024'ün son haftalarında Suriye'ye doğan adalet güneşinin 2025 senesinde Gazze semalarında da sökün etmesini temenni ediyoruz. Filistinli kardeşlerimizi de yalnız bırakmadık. 100 bin tonluk insani yardımla Gazzeli mazlumların yükünü bir nebze hafifletmeye çalıştık. Filistin'in daha fazla ülke tarafından tanınması için tüm çabalara hem destek verdik hem de öncülük ettik. İsrail'le ticari işlemleri tamamen durduran tek ülke yine Türkiye olmuştur. Gazze'de tek bir masumun hayattan koparılmasına tahammülümüz yok.

- İçeriden ve dışarıdan gelen tüm eleştirilere rağmen Suriye'de haklı çıkan biz olduysak Gazze'de tarih Türkiye'nin haklılığını teyit edecek. Bundan en küçük şüphe duymadık, duymuyoruz.

- Her yıl bir önceki yılın dış ticaret rakamlarını değerlendirmek iktidarımızın geleneği haline geldi. Bu toplantılarımıza büyük önem veriyoruz. Halka hesap verme prensibimizin asli unsuru olarak görüyoruz. Bu gelenek bundan sonra da devam edecek. Her yıl artan dış ticaret rakamlarının bir tarafında hükümetimiz varsa diğer tarafında özel sektörümüz bulunuyor. İhracatçılarımızı ve iş dünyamızın elçilerini tebrik ediyorum.

- 2024 yılında Türkiye'nin dış ticaret alanında yakaladığı ivmeyi tüm yönleriyle inceleyeceğiz. Türkiye olarak özellikle bölgesel gelişmeler bağlamında belirsizliklerle dolu sancılı ve sarsıntılı yıl geçirdik. Rusya-Ukrayna arasındaki savaş kimi zaman çok tehlikeli boyutlara vararak 2024 yılında da devam etti.

"2025'TE BİZLERİ DAHA İYİ BİR YIL BEKLİYOR"

- Koronavirüs sürecinde geçici denilerek devreye alınan korumacı tedbirler küresel ticareti olumsuz etkilemeyi sürdürdü. Salgınla birlikte başlayan bozulmanın üstesinden henüz gelinemedi. Enflasyonla mücadele dünyada geçen yıla damgasını vurdu. 2025 senesinde bizleri daha iyi bir yıl bekliyor. 2025 yılında küresel iktisadi faaliyetin toparlanmakla birlikte salgın öncesi ortalamalarının altında seyredeceği anlaşılıyor.

- ABD ekonomisinin sırasıyla yüzde 2.8 ve yüzde 2.2 oranında büyümesi bekleniyor. En büyük ticaret ortağımız olan Almanya'daki olumsuz görünüm bizim açımızdan önemli risk unsuru teşkil etmektedir. İnşallah bu riski de minimize etmeye çalışacağız.

- Küresel mal ve hizmet ticareti 2025 yılı için olumlu sinyaller vermesine karşın, çözüme kavuşturulmayan gerilimler nedeniyle temkinli hareket etmemizi elzem kılmaktadır.

- Küresel ekonomide ve bölgemizde yaşanan tüm zorluklara rağmen Türkiye hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. 2024 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 2.1 oranında büyüme kaydeden ekonomimiz tam 17 çeyrektir kesintisiz büyüyor.

- Böylece yılın ilk 9 ayında yüzde 3.2 oranında büyüme oranına ulaştık. 2023 yılında 1 trilyon 130 milyar dolar olan ekonomimiz yıllıklandırılmış olarak 1 trilyon 260 milyar doları buldu.

KİŞİ BAŞI GELİRDE HEDEF 17 BİN DOLAR

- Kişi başına gelirimiz 2024 yılında 15 bin doları aşmasını, 2025'te 17 bin dolar seviyesinin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Yüzde 4 büyüme oranına ulaşmayı hedefliyoruz. İstihdam son 1 yılda 1 milyon 31 bin kişi arttı. 32 milyon 970 bin kişi istihdam edildi, tarihin en yüksek seviyesi görüldü. İşsizlik oranımız yüzde 8.8'le son 23 yılın en düşük seviyesine inmiştir.

"DEZENFLASYON SÜRECİ BAŞLAMIŞTIR"

- 2023 yılında başlayan geçiş süreci 2024 yılı Haziran ayı itibarıyla sona ermiş, dezenflasyon süreci başlamıştır. 2024 yılına ait enflasyon verileri uyguladığımız politikaların doğruluğunu teyit etmiştir. Enflasyon Aralık'ta yüzde 1,03 olurken yıllık bazda yüzde 44.38'e gerilemiştir. Yıllık enflasyon 2023 sonuna göre 20 puan, 2024 Mayıs ayındaki zirvesine göre 31 puan düşmüştür. 2025 yılında da enflasyon OVP ve enflasyon raporunda ilan edilen seviyelerde uyumlu şekilde gerçekleşecektir. Piyasalar hükümetimize güveniyor. Bu konuda tabi sizin desteğiniz de çok kıymetli. Enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmeye katkıda bulunmak için iş dünyasından samimi destek bekliyoruz.

- Son 22 yılda el ele gönül gönüle verdik. Ülkemizi çok farklı bir seviyeye taşıdık. İhracatçılarımız ve iş insanlarımızla birlikte yüzlerce seyahate çıktık. Dünyayı adeta karış karış dolaştık.

- Geçen yıla ait dış ticaret verilerimizi paylaşmak istiyorum. Öncelikle, 2024 yılı Aralık ayında ihracatımız yüzde 2.2 artışla 23.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylece aralık ayı aylık ihracat rekorunu kırdık. İthalatımız ise yüzde 11.1 artışla 32.3 milyar dolar oldu.

"CUMHURİYET TARİHİNİN REKORLARINA İMZA ETTİK"

- Yılın tamamında ihracat rakamlarında Cumhuriyet tarihinin rekorlarına imza attık. 2024 yılı mal ihracatımız yüzde 2.5 artarak 262 milyar dolara çıktı. Ayrıca son 19 ayın 12'sinde o ayın ihracat rekorunu kırdık. 2024 yılı Ocak-Aralık döneminde 31 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparken 54 ilimiz de ihracatını artırmıştır. İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Tekirdağ en fazla ihracat yapan iller oldu. 2024 yılında dış ticaret dengemizde olumlu kazanımlar elde ettik. 2023'te 106.3 milyar dolar olan dış ticaret açığını 2024'te 82,2 milyar dolara kadar indirdik.

"CARİ İŞLEMLER AYLIK BAZDA FAZLA VERMİŞTİR"

- Döviz ihracatımız azalırken makro ekonomik istikrarımız güçlenmekte, ekonomimiz daha dengeli büyüme trendinde ilerlemektedir. İhracat rakamlarının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu rekor ihracat rakamlarına, kadınların yüzde 20'nin üzerinde katkı yaptığını memnuniyetle belirtmek isterim. Mal ihracatı gibi hizmet ihracatında da hedeflerimizi aşmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Gerek mal ticaretinde gerekse hizmetlerin güçlü katkısı cari işlemler dengemize de olumlu yansımıştır. Cari işlemler aylık bazda fazla vermiştir.

Kaynak: AA-DHA-İHA