Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Üzerinden CHP'ye Yüklendi: 'Ellerinden Gelse Zalim Esed'e Mersiye Yakacaklar'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de AKP'nin 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Konuşmasında hem Balıkesir'de 11 işçinin yaşamını yitirdiği faciaya hem de siyasetin güncel meselelerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Balıkesir'deki patlamanın sebeplerini ortaya çıkarmaya yönelik soruşturma, çok yönlü ve titiz bir şekilde yürütülüyor" diyen Cumurbaşkanı "Tüm bu süreçler sonunda hatası, kusuru veya ihmali olan varsa onlarla ilgili gereken mutlaka yapılacaktır" diye ekledi ve şöyle devam etti:

"Ailelerimiz son derece metanetli davranıyor. Patlamanın nedenini ortaya çıkarmak için soruşturma çok yönlü ve titiz şekilde yürüyor. İlk etapta 10 kişi gözaltına alındı. Hatası kusuru olan varsa onlarla ilgili gereken mutlaka yapılacak. Yakının kaybeden ailelerimiz, Balıkesirli kardeşlerimiz şüphe duymasın. Patlamada can kaybı olması nedeniyle 85 olarak hepimiz üzüldük."

'CHP 29 İŞÇİNİN HESABINI VERSİN'

"Henüz cenazeler kalkmadan olayın nasıl olduğu bilinmeden CHP Genel Başkanı (Özgür Özel) çıkıp talihsiz açıklamalar yapıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu, devletin seferber olduğu olayı farklı yerlere çekmek acıları istismar etmektir, bu hukuki de değildir, ahlaki ve vicdani değildir. Beşiktaş Gayrettepe'de yangında hayatını kaybeden 29 işçinin hesabını versin kendileri. Bizi vicdan yoksunu siyasetlerine çekmesinler. Acıları yarıştırmak bizim siyasetimiz değildir. Böyle gayri ahlaki yola tevessül etmedik, etmeyeceğiz" diyerek Beşiktaş'ta bir gece kulübünde çıkan yangına gönderme yaptı.

"Cumhuriyetimizin 102 yıllık tarihinin 22 yılında milletimize hizmet etme şerefi bu kadroya nasip oldu" diyerek hükümetlerini öven Cumhurbaşkanı'nın gündeminde Suriye meselesi de vardı:

"AK Parti hükümetleri olarak Menderes dönemindeki gibi çelmelere, tehditlere maruz kaldık. Sayısız ağır sınamalarla yüzleştik. Biz milletimizden aldığımız destek ile bu sinsi operasyonları birer birer bozmayı başardık. Nice husumet odağının hevesini kursağında bıraktık. Ciddi zorluklarla karşılaştık. Allah'ın bahşettiği kader çizgisi karşısında hiçbir tuzağın, saldırının netice vermediğini yaşayarak gördük.

Bugün yine kimine şükredeceğimiz, kimine sabredeceğimiz imtihanlar içinden geçiyoruz. 61 yıllık Baas zulmü Suriye halkının başlatıp zafere ulaştırdığı devrim ile sona erdi. Misafir ettiğimiz 3.6 milyon kardeşimiz vardı. Pek çok ahlaksız, vicdansız saldırıya uğradık. 14-28 Mayıs'ta bu mazlumları hedef göstererek (Adolf) Hitler özentisi muhterisler bile çıktı. Bu hayasız akınların tamamına göğüs gerdik."

'ESED DÜŞTÜ, YASINI CHP TUTUYOR'

Erdoğan Suriye'yi gündeminde tutarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tarihin doğru yerinde durduk. Suriyeli kardeşlerimizden isteyenlerin vatanlarına dönüş yolu açıldı. Onların varlığını olumsuz propaganda olarak kullananlar bugün dönüşlerinden rahatsız çünkü ellerindeki propaganda malzemeleri gidecek. Varlık sebeplerinin ortadan kalkacağını biliyorlar. Bu siyasetçi esnafı tarihlerinin hiçbir döneminde devletlerinin milletlerinin yanında yer almamıştır.

Bölgedeki gelişmeleri Türkiye merkezli olarak okuyamıyorlar. Baas rejimi düştü, bakıyorsunuz yasını ana muhalefet tutuyor. Ellerinden gelse grup kürsüsünde zalim Esed'e mersiye yakacaklar. Türkiye'nin anahtar ülke olduğunu tüm dünya biliyor, ABD söyleyince CHP genel başkanını afakanlar basıyor. Sorsan bağımsızlıkçılar ama ABD'de kapı kapı dolaşan, Avrupa'dan aferin alacağız diyen siz ve ittifak ortaklarınız değil miydi. Tarih ve millet önünde mutlaka hesap verecekler."

'BAY KEMAL KUSURA BAKMASIN'

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Milletimiz ırkçı faşist nefrete geçit vermedi. Bu kişinin cezasını 'Baba oğul gibiyiz' diyerek en yakınındaki isimler verdi. Baba oğul gibiyiz diyenler şimdi ne oldu, Ankara'daki ofisinde ne kapısını çalan var ne halini soran ne de fikirlerini merak eden var. Bir köşeye atıldı ve unutuldu. Sosyal medyada ize sataşarak kendini hatırlatmaya çalışıyor. Ne yapsalar nafile. Tarihin tozlu raflarında silinip gitmekten kurtulamayacaklar. Bay Kemal (Kemal Kılıçdaroğlu) hiç kusura bakmasın, dostları tarafından atıldığı o kuyudan onu biz bile kurtaramayız. Sırtına yediği o paslı hançeri biz bile çıkaramayız.

AK Parti olarak bize düşen, alternatif üretme, toplum hissiyatını kavrama görevini yerine getirmektir. Kongrelerimize büyük önem veriyoruz. Siyasette çıtayı yükseltip rekabet şartlarını yükselttik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmemiz bunun en somut ve çarpıcı örneğidir. İnsanımızın şikayetlerine kulak veriyoruz. Yaptığımız ve yapacağımız her işin gayesi ülkemize daha çok eser kazandırmak, büyüyen Türkiye'yi dünyada en üst sıraya çıkarmaktır."

'YEREL SEÇİMLER YOL KAZASI'

Son yerel seçimleri bir "yol kazası" olarak tanımlayan Cumhurbaşkanı "Her ne kadar son mahalli seçimlerde kimi şehirlerde arzu ettiğimiz neticeyi alamasak da bunu bir yol kazası kabul ediyoruz. Bizi beğenmediği için kapıyı çarpıp gidenlerin nasıl bir hayal kırıklığına uğradığını görüyoruz. Biz Türkiye'nin hem bugünü hem de yarınıyız" ifadelerini kullandı.

'TERÖR BİTECEK'

"2025'ten itibaren başta terör olmak üzere akut sorunlardan kurtularak güney sınırlarımızın ötesinde tehditleri ortadan kaldırarak, ekonomi programımızı başarıya ulaştırarak, her alanda atılımlar yaparak ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine getirmekte kararlıyız" diyen Cumhurbaşkanı, yine muhalefete yüklenerek sözlerini şöyle noktaladı:

"Muhalefetin milletimize karamsarlık pompalamaya çalışmasının arkasındaki nedeni iyi biliyoruz. Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır, biraz daha gayret istiyoruz. Bizim tek bir gayemiz var, o da milletimize aşkla hizmet etmektir."

Kaynak: Haber Merkezi