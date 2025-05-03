Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs'ta: 'Bugün Bir Mühür Daha Vuruyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi açılış töreninde konuştu. Kıbrıs'a olan desteğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, "Bugün bu topraklara bir mühür daha vuruyoruz. Bugün Kıbrıs Türk halkına muhteşem bir eser daha kazandırıyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs'ta: 'Bugün Bir Mühür Daha Vuruyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyaretine devam ediyor. Cumhurbaşkanı, bu kapsamda Cumhuriyet Yerleşkesi açılış töreninde konuştu. Erdoğan, Kıbrıs'taki Türk halkı için yeni eserler inşa etmeye devam edeceklerini belirterek, ikili ilişkilerin ne kadar güçlü olduğundan bahsetti ve haksızlık ve hukuksuzluklara karşı mücadele mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk halkıyla birlik vurgusu yaparak "Bugün bu topraklara bir mühür daha vuruyoruz. Kıbrıs Türk halkına muhteşem bir eser daha kazandırıyoruz. Kardeşliğimizi bozmaya, aramızı açmaya, bu bereketli topraklara barış ve huzur yerine nefret tohumları ekmeye çalışanlar başarılı olamayacak. Türk dünyasıyla ilişkilerin güçlendirilmesinden Kıbrıs Türk halkına haksız izolasyonun kaldırılmasına kadar her alanda desteğimizi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

'YENİ ESERLER İNŞA ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Bugün yalnızca sıradan bir açılış töreni gerçekleştirilmediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün aynı zamanda hürriyet sevdamızı da ilan ediyoruz. Cumhuriyet Yerleşkesi projemizi Kuzey Kıbrıs'ın gurur kaynaklarından biridir. Yeni eserler inşa etmeye devam edeceğiz" dedi.

Cumhuriyet Yerleşkesi'nin Kıbrıs Türk halkının kararlılığının bir sembolü olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı, "Burası aynı zamanda haksızlık ve hukuksuzluklar karşısında bir devletin sarsılmaz bir tezahürüdür" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs KKTC
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