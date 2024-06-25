Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanunun arkasından dolanarak toplumda düzen sağlanmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Polis Akademisi'nde "Polis Akademisi Mezuniyet Töreni"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bugün mezuniyet sevinci yaşayan 2 bin 366 polisimizi yürekten tebrik ediyorum. Afrika'dan Türk Cumhuriyetlerine, Balkanlardan Güney Asya'ya gönül coğrafyamızın dört bir ucunda görev yapacak siz kardeşlerime başarılar diliyorum. Çok geniş bir yelpazede Türkiye'yi tanıyan, milletimizi seven, insanımızla güçlü bağlara sahip kardeşlerimizin elde ettiği başarılardan biz de iftihar ediyoruz.

"TÜRKİYE'Yİ IRKÇI, LÜMPEN FAŞİZMİN SIĞ SULARINA HAPSETMEYE KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ"

Bir cihan imparatorluğunun bakiyesi üzerine kurulan Türkiye gibi bir devleti ırkçı, lümpen faşizmin sığ sularına hapsetmeye kimsenin gücü yetmez

Ülkemizin ekonomisine, turizmine, ticaretine ve kamu diplomasisine zarar verme girişimlerine eyvallah etmeyeceğiz

"HUKUKUN DIŞINA ÇIKILARAK DEVLETE HİZMET EDİLMEZ"

Hukukun dışına çıkılarak devlete hizmet edilmez. Kanunun arkasından dolanarak toplumda düzen sağlanmaz. Kamu görevlileri anayasa ve yasalarla sınırlıdır.

Bunun istisnası yoktur ve olamaz. Vatandaşımız kolluk kuvvetlerine baktığında sadece kamu otoritesini değil, hukuk devletini de görmek ister. Geçmişte devletimiz kendini hukukun üstünde görenlerden çok çekmiştir

FETÖ, DEAŞ ve sol terör örgütlerin de tepesine biniyoruz. FETÖ kalıntılarını devletimizden temizlemeye yönelik operasyonlarımız da sürüyor. Birileri ısrarla görmek istemese de kimsenin yaptığı yanına kar kalmıyor. Kolluk kuvvetlerimiz büyük bir fedakarlıkla çalışıyor. Sizler hiçbir ideolojinin değil ülkenin polisisiniz.

Hangi görünüm, hangi kisve altında olursa olsun, kendini devletin ve milletin menfaatlerinin üstünde gören hiçbir yapıya tahammülümüz yoktur

Emniyet ve istihbarat teşkilatımız tarafından yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası 603 çete çökertilmiştir"