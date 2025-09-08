Eğitimde Yeni Dönemi Duyurdu: Eğitimde Yeni Dönemi Duyurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kalleş saldırıda şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

EĞİTİMDE YENİ DÖNEM

Bu yılki eğitim öğretim faaliyetlerimizin iki ana temasını aile ve yeşil vatan olarak belirledik. Her çocuk bir fidan, ilk ders yeşil vatan başlığı ile ilk hafta okullarımızda pek çok etkinlik düzenlenecek. Ayrıca 10 ay boyunca Yeşil Vatan Benim Okulum, Geleceğe Çare başlığı altında verilecek eğitimler ailelerimizi de sürece doğrudan dahil edecek. İklim, çevre ve aile odaklı bu takvimden ötürü hem Milli Eğitim Bakanlığımızı hem de Tarım ve Orman Bakanlığımızı tebrik ediyorum.

Bir diğer husus, merak ve iştiyaktır. Merak ilmin ve bilginin anahtarıdır. Çocuklarımızın merak etmesi, yeni şeyler keşfetmek için heveslenmesi öğrenmenin en önemli lokomotifidir. Soran, sorgulayan, araştıran, yeni buluşlar peşinde koşan ve elbette hayal kuran nesillerin önünü ne kadar açabilirsek o kadar başarılı olabiliriz. Gençlerimizin başımıza yeni icat çıkarması tenkit edilecek değil, bilakis takdir edilecek bir davranıştır. Çünkü tarih boyunca insanlığın ufkunu genişletenler mevcutla yetinmeyip yeni icat çıkaranlar olmuştur.

Gençlerle her buluşmamızda onlara şu dört ilkeyi hatırlatıyorum: Oku, düşün, uygula, neticelendir. Evet, bize göre başarının sırrı işte bu formülde gizlidir. Ömrü boyunca nice engelle, nice zorlukla karşılaşmış bir siyasetçi olarak hep bu anlayışla hareket ettik ve hamdolsun sonuçta hedeflerimize ulaştık. Buradaki genç yavrularımın da bu prensiple hareket ederek ülkemiz, milletimiz ve insanlık için çok önemli işler başaracağına inanıyorum.

ASELSAN YATIRIMLARINA İLİŞKİN

27 Ağustos'ta iki programımız vardı. Aselsan'ın Gölbaşı yerleşkesini ziyaret ettik. 460 milyon dolar değerinde toplam 47 araçtan oluşan çelik kubbe sistemini kahraman ordumuzun envanterine kazandırdık.

Oğulbey Teknoloji Üssü'nün temelini attık. Çelik Kubbe ile hava savunmasında farklı bir ligin oyuncusu haline geliyoruz. Ülkemiz içindeki kimi çevrelerin hazımsızlığı... 'Çelik Kubbe vatandaşı değil yandaşı koruyacak' diyecek kadar gözünü nefret bürümüş bir güruhun varlığı, halkın çoğunluğunu aşağılayan sorunlu bir yaklaşımdır.

Her bir savunma aracının amacı, Türkiye Cumhuriyetini ve her bir ferdini en üst düzeyde korumaktır.

ÖZEL'E TEPKİ GÖSTERDİ

(Özel'in sözlerini hatırlattı) Balıklar ve turistler füze denemelerinden rahatsız oluyormuş. Doğru desen doğru değil. Komik desen komik değil. Beyefendi yalnızca komut ile hareket ettiği için bu basit gerçeği araştırma gereği bile duymuyor.

