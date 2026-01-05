Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Sonrası Konuştu: 'Bu Oyunlara Gelmeyeceğiz'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Hangi siyasi görüşten olursak olalım hepimiz şehit kanlarıyla sulanmış bu cennet vatanın sevdalılarıyız. 86 milyon kardeşiz, ezelden ebede biriz, beraberiz.

* Söz konusu Türkiye olunca, Türkiye'nin huzuru, güvenliği, bekası olunca ayrılıklarımızı bir tarafa bırakıp birbirimize daha sıkı kenetleneceğiz.

* Bölgemizi kan deryasına çevirmek için türlü tuzaklar kuranlar, her şeyden önce bizi denklem dışına itmeye çalışacaktır ama biz bu oyunlara gelmeyeceğiz.

*Her kim, ne adına olursa olsun milli mutabakat ruhuna zarar verecek bir tavır içindeyse Türkiye'nin rakiplerine hizmet ediyor demektir.

*Terör belası Türkiye'nin ayağına vurulmuş emperyalist prangadır. DEAŞ'ından FETÖ'süne, DHKP-C'sinden PKK'sına gayrimeşru yapılar aparat olarak kullanılmıştır.

* (Terörsüz Türkiye süreci) Ülkemizin önünde aralanan fırsat penceresini ardına kadar açacak, bu imkanın sabote edilmesine izin vermeyeceğiz.

* İç cephemizi sağlam tutacak, güçlendirecek, orada gedik açmak için fırsat kollayanlara karşı daima uyanık olacağız. Terörsüz Türkiye sürecini kararlılıkla devam ettirerek, 40 senedir ülkemizin enerjisini ve kaynaklarını sömüren terör sorununu kökten çözeceğiz.

MADURO ÇIKIŞI

* (Venezuela) Türkiye ile yakın dostluk ilişkisi olan bir ülkede müessif hadise yaşanıyor. CHP Genel Başkanının aklına ilk gelen bize saldırmak oluyor. Uluslararası hukuku ihlal eden hiçbir eylemi tasvip etmeyiz. Hem Türkiye hem dost Venezuela halkı için en iyisi neyse onu yapmanın gayretindeyiz. Sayın Trump ile telefon görüşmemizde ülkemizin hassasiyetlerini kendisine ilettik. Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesi gerektiğinin altını çizdik. Türkiye ve Türk milleti refah, huzur, kalkınma mücadelelerinde dost Venezuela halkının yanında olmaya devam edecektir. Ülkelerin egemenlik haklarının ihlal edilmesi ve uluslararası hukunun çiğnenmesi küresel düzeyde ciddi komplikasyonlara yol açabilecek riskli adımlardır.

AYRINTILAR GELİYOR...