Külliye'de Kritik Zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan-İmralı Heyeti Görüşmesi Başladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00 itibarıyla DEM Parti TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve beraberindeki heyet ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görüşüyor. Kritik zirvede, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla başlayan "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin diyalog kurulması bekleniyor.

Terör örgütü PKK'nın Kongre kararıyla silah bırakacağını açıklamasından beri herkes bu kararın eyleme geçmesini beklerken, DEM Parti tarafından bunun her an gerçekleşebileceği yönünde açıklamalar geliyor. Görüşmede bu meselenin de ele alınabileceği belirtiliyor.

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Kaynak: Haber Merkezi