Külliye'de Kritik Zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan-İmralı Heyeti Görüşmesi Başladı

İmralı heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ziyaret ediyor. Kritik zirvede "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin gidişatın görüşülmesi bekleniyor.

Son Güncelleme:
Külliye'de Kritik Zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan-İmralı Heyeti Görüşmesi Başladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00 itibarıyla DEM Parti TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve beraberindeki heyet ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görüşüyor. Kritik zirvede, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla başlayan "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin diyalog kurulması bekleniyor.

Külliye'de Kritik Zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan-İmralı Heyeti Görüşmesi Başladı - Resim : 1

Terör örgütü PKK'nın Kongre kararıyla silah bırakacağını açıklamasından beri herkes bu kararın eyleme geçmesini beklerken, DEM Parti tarafından bunun her an gerçekleşebileceği yönünde açıklamalar geliyor. Görüşmede bu meselenin de ele alınabileceği belirtiliyor.

Külliye'de Kritik Zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan-İmralı Heyeti Görüşmesi Başladı - Resim : 2

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
CHP'li 61 Vekil İçin Dokunulmazlık Tezkeresi Meclis’te: İmza CHP Listesinden Meclis'e Giren İsimden... CHP'li 61 Vekil İçin Dokunulmazlık Tezkeresi Meclis’te
Bu Hafta Sonu Hangi Burçlar Şanslı? Bu Hafta Sonu Hangi Burçlar Şanslı?
Bir Şey İzlerken Yemek Yiyenler Dikkat! Sağlığınız Sessizce Yok Oluyor Bir Şey İzlerken Yemek Yiyenler Dikkat! Sağlığınız Sessizce Yok Oluyor
DEM Parti Heyetinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Görüşme Öncesi Kritik Açıklamalar DEM Parti Heyetinden Görüşme Öncesi Kritik Açıklamalar
ÇOK OKUNANLAR
MSB Kahreden Haberi Duyurdu: Pençe-Kilit Harekâtı Bölgesinde Şehit Sayısı 12'ye Yükseldi, 4 Şehidin Daha Kimliği Belli Oldu 'Metan' Faciasında Şehit Sayısı 12'ye Yükseldi
Gezi Davası’nda 6 Aydır Tutukluydu! Ayşe Barım Davasında Karar Çıktı Ayşe Barım Davasında Karar Çıktı
İBB Soruşturmalarını Yürüten İsim Görevden Alındı İBB Soruşturmalarını Yürüten İsim Görevden Alındı
İçişleri Bakanlığı Harekete Geçti! 81 İlin Valiliğine 'Evlilik' Genelgesi Gönderildi İçişleri Bakanlığı Harekete Geçti! 81 İle 'Evlilik' Genelgesi
Emniyet'te Olay Atamalar! Bir Yanda Müge Anlı'nın Eşi, Bir Yanda Türkiye'nin Tanıdığı Hanifi Zengin... Emniyet'te Olay Atamalar! Bir Yanda Müge Anlı'nın Eşi, Bir Yanda Türkiye'nin Tanıdığı Hanifi Zengin