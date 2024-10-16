Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Barzani Görüşecek

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani Ankara’ya geliyor. Barzani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Barzani Görüşecek

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, bugün Ankara'yı ziyaret edecek. IKBY Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Neçirvan Barzani'nin yapacağı resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceği ifade edildi.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Barzani'nin Erdoğan ile Türkiye ile Irak ve IKBY arasındaki ilişkileri güçlendirme konusunda görüş alışverişinde bulunacağı belirtilen açıklamada, tarafların bölgedeki son gelişmeleri ve her iki tarafı ilgilendiren çeşitli konuları ele alacakları belirtildi.

IKBY ile Türkiye arasındaki ilişkilerin, uzun süredir güvenlik, enerji ve ticaret temelinde şekillendiği biliniyor. Ancak iki taraf arasındaki en önemli gündem başlığı, PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki varlığı.

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