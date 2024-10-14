Cumhurbaşkanı Erdoğan Hangi Bakanları Değiştirecek? Kulislerde Bu İsimler Konuşuluyor

Yerel seçimin ardından “değişim” için kongre sürecini başlatan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabinede de revizyona gidebileceğinin mesajını vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partideki değişimin hükümet kanadına da yansıyıp yansımayacağıyla ilgili soruya, "Yeni süreçte genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir" yanıtını verince kulisler hareketlendi.

"AKP kulislerinde sık sık şikayet konusu olan ve değişeceği gündeme gelen dört bakan var." diye yazan Babacan, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in hem milletvekillerinden hem de vatandaşlardan tepki aldığı dile getiriliyor. Bu bakanların gideceğini iddia edenlerin, yerine kimlerin geleceğiyle ilgili hiçbir fikri yok."

KADRONUN YARISI DEĞİŞİYOR

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan’ın paylaştığı kulislere göre 18 kişilik kadronun en az 10’una veda edilecek. “En çok bazı popüler isimlerin durumu merak ediliyor” diyen Babacan, “Efkan Ala, Mustafa Elitaş, Ömer Çelik, Hayati Yazıcı, Nihat Zeybekci gibi isimlerin geleceği konuşuluyor. Bu isimlerden partiye veda edecek olanlarının cumhurbaşkanlığında değerlendirilebileceği öne sürülüyor. Efkan Ala ve ekibiyle uğraşanlar olduğu da kulağımıza gelenler arasında. Demokratik tavrıyla bilinen Ala’nın aşırı sessiz hali de eleştiri konusu” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’IN DURUMU PARTİYİ İKİYE BÖLDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geleceğinin partilileri ikiye böldüğünü de ileri süren Babacan, “Bir grup, cumhurbaşkanının mutlaka aday olması gerektiğini, planlamanın bunun üzerine yapılmasını istiyorlar. Bu kişilerin, ‘2025 yılında çevremizde ve dünyada kaos yaşanacak. Sizin varlığınız çok önemli. İç sorunlar halledilir. Asıl önemli olan küresel gelişmeler, siz bunun içinde olmalısınız’ dediği ve Erdoğan’ın buna yakın durduğu ifade ediliyor” kulislerini paylaşırken diğer bir grubun ise bugünkü tabloda Erdoğan’ın seçimi kazanmasının mümkün olmadığını, siyasete yenilerek veda etmesi yerine zirvede bırakmasının daha doğru olacağını, planın buna göre yapılarak partinin yeniden yapılanması gerektiğini düşündüğünü aktardı.

Kaynak: Gazete Pencere