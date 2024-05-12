Erdoğan, Dolmabahçe'den Gazze için tüm dünyaya seslendi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İslam Bilginleri İstişare Toplantısı açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığınca Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Dünya İslam Bilginleri İstişare Toplantısı açılışında yaptığı konuşmada, dünyanın farklı köşelerinden gelen alimleri ve kanaat önderlerini misafir etmekten dolayı memnuniyetini dile getirdi ve Gazze'deki katliamları hatırlattı.

7 EKİM'DEN BU YANA KATLİAM YAŞANIYOR

Gazze'de, 7 Ekim'den bu yana insanlık tarihinin en vahşi katliamlarından birinin yaşandığını vurgulayan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Kuruluşundan beri sürekli işgal, zulüm ve haydutlukla topraklarını büyüten İsrail, masum kanı dökmeye devam ediyor. Bugüne kadar 15 bin çocuk acımasızca katledildi. Çoğu kadın ve sivil 35 bin Filistinli kardeşlerimiz şehit edildi, 80 bini yaralandı. Yaklaşık 2 milyon insan evinden, yurdundan göçe zorlandı. 7 Ekim öncesinde zaten bir açık hava hapishanesi olan Gazze, son 219 gündür örneğini sadece Hitler Almanyasında gördüğümüz bir temerküz ve imha kampına dönüştü. Öyle sahnelere şahit olduk ki anlatmaya kelimeler kifayetsiz kalıyor. Savaşta dahi dokunulmaz olan hastaneler, ibadethaneler, okullar, sivil yerleşim yerlerine bombalar yağdırıldı. İnsan hak ve hürriyetlerine dair ne kadar ilke, kural, çizgi varsa hepsi dünyanın gözleri önünde ayaklar altına alındı."