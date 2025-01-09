Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da Ne Mesaj Verecek?

Türkiye'de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a 'örgüte silah bıraktır' çağırısının ardından yeni bir döneme girildi. DEM Parti heyeti, geçen hafta Öcalan'a ilk ziyaretini gerçekleştirirken, siyasette hareketli saatler yaşandı.

Tüm bu gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumartesi Diyarbakır’da partisinin il kongresine katılacağı öğrenildi. Erdoğan'ın Diyarbakır'da vereceği mesajlar merak konusu oldu.

Aynı gün, DEM Parti'nin İmralı heyeti de Edirne'de tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşecek.

Kaynak: Haber Merkezi