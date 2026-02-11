Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Heyetiyle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile bir araya geldi

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Heyetiyle Görüştü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetinde yer alan TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Heyetiyle Görüştü - Resim : 1

GÖRÜŞME ÖNCESİ ÇARPICI AÇIKLAMALAR

DEM Parti İmralı heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Küllyesi'ne gitmeden önce TBMM'de basın mensuplarına açıklamada bulundu. DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, "Önemli bir görüşme olacağını düşünüyoruz. Süreç başladığından beri Cumhurbaşkanı ile zaman zaman bir araya geliyoruz. Sürecin geldiği belli bir aşama var. Artık Meclis komisyonunun raporu yazım aşamasına geçtiği bir dönemde büyük bir beklenti de var. Kamuoyunda sürecin nasıl ilerleyeceğine dair bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile yapacağımız görüşmede önemli gündemlerimiz var. Görüşme bittikten sonra yazılı bir açıklama yapacağız. Sizleri, kamuoyunu bilgilendireceğiz. Önemli bir görüşme olduğunu söyledik. Hayırlara vesile olsun diyoruz" ifadelerini kullandı.

'ÖNERİLERİMİZ VAR, ONLARI SUNACAĞIZ'

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ise, "Son gelişmelerden bu yana önemli gelişmeler yaşandı hem Türkiye'de hem Suriye'de. Ayrıca Meclis komisyonunun çalışmalarında son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Bunları Cumhurbaşkanı ile ele alacağız. Tabii görüşlerimizi paylaşacağız. Bizim önerilerimiz var, onları sunacağız. Meclis komisyonunun ortak raporuyla ilgili şu anda çalışma sürüyor. Bu konuda henüz bir nokta konulmuş değil" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
DEM Parti Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Saat Belirlendi: DEM Parti Heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Görüşecek DEM Parti Heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Görüşecek
İletişim Başkanı Duran'dan Kabine Değişikliği Mesajı İletişim Başkanı Duran'dan Kabine Değişikliği Mesajı
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan Hayatını Kaybetti Ünlü Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan Hayatını Kaybetti
Kabinede Değişiklik: Akın Gürlek Adalet Bakanı Oldu Akın Gürlek Adalet Bakanı Oldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Vekalet Edecek İsim Belli Oldu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Vekalet Edecek İsim Belli Oldu
İçişleri Bakanlığı'na Mustafa Çiftçi Geldi İçişleri Bakanlığı'na Mustafa Çiftçi Geldi
Meclis'te Yemin Töreni Gerginliği: CHP'li Vekiller Kürsüyü İşgal Etti Yemin Töreninde Yumruklu Kavga