Cumhurbaşkanı Erdoğan da Telefonla Bağlandı: ‘Dünya Artık Bize Özenmeye Başladı’

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AKP Kayseri İl Gençlik Kolları tarafından Gevher Nesibe Selçuklu Uygarlığı Müzesi’nde "Söz Gençlikte" programı gerçekleştirildi. Programa, AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AKP Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş’in yanı sıra milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AKP Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AKP Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı ve çok sayıda genç katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TELEFONLA BAĞLANDI

Programda konuşma yapan Mustafa Elitaş, salondaki gençlerin talebi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının başında gençlere hitaben, "Kayseri gençlik teşkilatımıza İstanbul'dan en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum" dedi.

Salondan gelen alkışlar üzerine Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Kayseri'de özellikle de bugün gençliğin bu organizesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun. Dün, İstanbul'da Türkiye gençlik oluşumunun bir araya geldiği, yaklaşık 50 bin gencin bir arada olduğu bir toplantıyı, TÜGVA olarak yaptık. Hakikaten oradaki buluşma, oradaki organizasyon bambaşkaydı. Ben inanıyorum ki Kayseri'de de bugün böyle bir oluşum, böyle bir buluşma kesinlikle aynen bir başka bu işin oluşumudur. Kendilerini tebrik ediyorum. Emeği geçenleri kutluyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun."

'DÜNYA ARTIK BİZE ÖZENMEYE BAŞLADI'

AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş konuşmasında, 14 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kurulan AKP’nin kuruluş yıl dönümünü kutlayacaklarını belirtti.

Gençlere bazı önerilerde bulunan Elitaş, şunları söyledi: "Bizim zamanımızda bilgiye ulaşmak zordu. Ulaşılan bilgiyi en iyi şekilde değerlendiren amacına ulaşıyordu. Şu anda bilgiye ulaşmak çok kolay ama o bilgiyi amaç doğrultusunda kullanmak çok zor. Bizim zamanımızda hep bir bitkinlik, umutsuzluk ve Batı'ya özenmek vardı, onlara karşı duyulan bir alaka vardı. Ama son 10 yıldır, özellikle 5 yıldır savunma sanayisinde, teknolojide ve güvenlikte dünya artık bize özenmeye başladı. Daha önce onlar yapardı biz bakardık ama şimdi 'ben yapabilirim' diyen gençleri görüyoruz, onlarla gurur duyuyoruz.”

Kaynak: AA