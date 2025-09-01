Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de Aliyev'le Bir Araya Geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü. Görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan dışişleri bakanları da yer aldı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.
Çin’in Tiencin kentinde düzenlenen zirveye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, konakladığı otelde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da hazır bulundu.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: