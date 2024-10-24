Cumhurbaşkanı Erdoğan BRICS'te Konuştu! 'TUSAŞ'a Saldırı Alçakça'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya’da düzenlenen BRICS Zirvesi’nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, Ankara'nı Kahramankazan ilçesinde TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının ardından dayanışma gösteren ülkelere ve liderlere teşekkür etti.

'TERÖRE KARŞI KARARLILIĞIMIZ PERÇİNLENDİ'

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Misafirperverliği ve davetleri için değerli dostum Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'e teşekkür ediyor, başarılı ev sahipliği dolayısıyla kendisini tebrik ediyorum. Ocak ayı itibariyle dönem başkanlığını üstlenecek Brezilyalı dostlarımıza şimdiden başarılar diliyorum.

(Ankara’daki terör saldırısına ilişkin) TUSAŞ’a saldırı alçakça bir saldırıdır. Bu saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi. Dün Ankara'da gerçekleştirilen hain terör eylemi nedeniyle taziyelerini ileten tüm dostlarımıza gösterdikleri dayanışma nedeniyle teşekkür ediyorum.

Ekonomiden güvenliğe, küresel adaletsizliklerden iklim değişikliğine, her alanda etkileri hissedilen ciddi meydan okumalarla karşı karşıyayız. Zirve için belirlenen adil küresel kalkınma ve güvenlik için çok taraflılığın güçlendirilmesi temasını bu nedenle fevkalade isabetli buluyoruz. Şu noktayı incelikle vurgulamak isterim. Sosyoekonomik kırılganlıkların arttığı ve güç dengelerinin değiştiği günümüz şartlarında İkinci Dünya Savaşı sonrasının ürünü olan siyasi ve mali mekanizmalar kendilerinden bekleneni veremiyor.

Küresel bir adil düzen ve kalkınma ancak sınırlarımız ötesinde güvenin tesisi ile mümkün olabilir. Orta Doğu'da akan kan durmadıkça barış ve kalkınmadan söz edilemez. İsrail'in saldırgan tutumu her türlü sınırı çoktan aşmıştır. Filistin halkı Gazze'de soykırıma uğruyor. 21. yüzyılda yaşanan bu insanlık dramını göz ardı etmek kimseyi sorumluluktan kurtaramaz.

Filistin'i tanımayan ülkeleri bu doğrultuda adım atmaya davet ediyorum. BM nezdinde İsrail'e silah satışının durdurulmasına yönelik bir girişim başlattık. Siz dostlarımızın bu konuda vereceği desteğe güveniyorum.