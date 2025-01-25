Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu'daki Facia Üzerinden Muhalefete Yüklendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin Eskişehir 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konuşmasına Gazze'de ateşkes kararı alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlarken, Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciasıyla ilgili de konuştu. Cumhurbaşkanı, 78 kişinin hayatını kaybettiği olayda sorumlulara tepki gösteren muhalefeti "polemik çıkarmakla" suçladı.

'HAKSIZLIK KARŞISINDA SESSİZ KALMADIK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"50 binden fazla masumun şehit düştüğü Gazze'de yüzlerin ilk defa gülmesinden memnuniyet duyuyoruz. 15 ay boyunca Filistinli kardeşlerimizi nasıl bırakmadıysak Ramazan-ı Şerif öncesinde Filistin için seferber olacağız. Haydutluğa rıza göstermedik, haksızlık karşısında sessiz kalmadık. Biz mazluma sırtını dönenlerden olmadık.

'MESELEYİ KAYIKÇI KAVGASINA ÇEVİRMEYİN'

Bolu'da 78 kardeşimizin vefat ettiği acıya neden olanlar hesap verecek. Otel sahibi de dahil birçok kişi tutuklandı biliyorsunuz. Biz sorumluların hesap vermesini sağlayacağız ama bu meseleyi siyasi bir mesele haline getirenler var. Böyle bir meseleyi kayıkçı kavgasına çeviremezsiniz. Daha cenazeler bile defnedilmeden, kederli ailelerimiz matem halindeyken yangın faciasını saldırgan bir şekilde polemik konusu yapanları Allah'a havale ediyoruz. Yargı organlarımız 78 canın gitmesine sebep olanlardan hesabını tek tek soracaktır. Başsağlığı mesajı gönderen ülkelere de teşekkür ediyoruz. Rabbim milletimizi korusun."

Kaynak: Haber Merkezi