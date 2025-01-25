Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu'daki Facia Üzerinden Muhalefete Yüklendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasıyla ilgili konuşurken muhalefete tepki gösterdi. Erdoğan, sorumluların hesap vereceğini belirterek, "Böyle bir meseleyi kayıkçı kavgasına çeviremezsiniz. Daha cenazeler bile defnedilmeden, kederli ailelerimiz matem halindeyken yangın faciasını saldırgan bir şekilde polemik konusu yapanları Allah'a havale ediyoruz" dedi.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu'daki Facia Üzerinden Muhalefete Yüklendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin Eskişehir 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konuşmasına Gazze'de ateşkes kararı alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlarken, Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciasıyla ilgili de konuştu. Cumhurbaşkanı, 78 kişinin hayatını kaybettiği olayda sorumlulara tepki gösteren muhalefeti "polemik çıkarmakla" suçladı.

'HAKSIZLIK KARŞISINDA SESSİZ KALMADIK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"50 binden fazla masumun şehit düştüğü Gazze'de yüzlerin ilk defa gülmesinden memnuniyet duyuyoruz. 15 ay boyunca Filistinli kardeşlerimizi nasıl bırakmadıysak Ramazan-ı Şerif öncesinde Filistin için seferber olacağız. Haydutluğa rıza göstermedik, haksızlık karşısında sessiz kalmadık. Biz mazluma sırtını dönenlerden olmadık.

'MESELEYİ KAYIKÇI KAVGASINA ÇEVİRMEYİN'

Bolu'da 78 kardeşimizin vefat ettiği acıya neden olanlar hesap verecek. Otel sahibi de dahil birçok kişi tutuklandı biliyorsunuz. Biz sorumluların hesap vermesini sağlayacağız ama bu meseleyi siyasi bir mesele haline getirenler var. Böyle bir meseleyi kayıkçı kavgasına çeviremezsiniz. Daha cenazeler bile defnedilmeden, kederli ailelerimiz matem halindeyken yangın faciasını saldırgan bir şekilde polemik konusu yapanları Allah'a havale ediyoruz. Yargı organlarımız 78 canın gitmesine sebep olanlardan hesabını tek tek soracaktır. Başsağlığı mesajı gönderen ülkelere de teşekkür ediyoruz. Rabbim milletimizi korusun."

Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Bolu' ÇağrısıBabacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Bolu' ÇağrısıGüncel
Bakan Tunç'tan Bir 'Korsan Rapor' Çıkışı DahaBakan Tunç'tan Bir 'Korsan Rapor' Çıkışı DahaSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan AKP
Son Güncelleme:
Malatya Valiliği'nden 'Evim Yok' Tepkisine Yanıt Malatya Valiliği'nden 'Evim Yok' Tepkisine Yanıt
İçi İyi Pişmiş Dışı Çıtır Çıtır Olan Pişi : Egeliler Böyle Hazırlıyorlar İçi İyi Pişmiş Dışı Çıtır Çıtır Olan Pişi : Egeliler Böyle Hazırlıyorlar
Bakan Tunç'tan Bir 'Korsan Rapor' Çıkışı Daha Bakan Tunç'tan Bir 'Korsan Rapor' Çıkışı Daha
Birçok Gezginin Tercih Ettiği 3 Vizesiz Ülke! Akın Akın Ziyaret Alıyorlar Birçok Gezginin Tercih Ettiği 3 Vizesiz Ülke! Akın Akın Ziyaret Alıyorlar
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş 'Büyük Ters Köşe' Diyerek Açıkladı: Gram Altında Kritik Tarih Belli Oldu Gram Altın İçin Açıkladı, 'Temmuz'dan Önce Gelecek'
Türk Gıda Devinin İsmi Değişti: Her Markette Satılıyordu Türk Gıda Devinin İsmi Değişti: Her Markette Satılıyordu
Bozulmuş Soda Meğer Kendini Böyle Ele Veriyormuş: Sakın İçmeyin Bozulmuş Soda Meğer Kendini Böyle Ele Veriyormuş: Sakın İçmeyin
Zeytinin Tüm Acısını Alan Tüyo: Acılıktan Eser Kalmıyor, Aylarca Taze Duruyor Zeytinin Tüm Acısını Alan Tüyo: Acılıktan Eser Kalmıyor, Aylarca Taze Duruyor
Şubat Ayı Bu Burçların Ayı Olacak: Para, Kariyer, Şans... Turnayı Gözünden Vuracaklar Şubat Ayı Bu Burçların Ayı Olacak: Para, Kariyer, Şans... Turnayı Gözünden Vuracaklar