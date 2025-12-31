Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin Yeni Yılını Kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni yılını ve yaşını kutladı. MHP'den yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yeni yılını ve yeni yaşını tebrik ederek sağlık, sıhhat ve afiyetler dilemişlerdir" denildi.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin Yeni Yılını Kutladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Ocak doğumlu Devlet Bahçeli'ye gül gönderip, yeni yılını ve yeni yaşını tebrik ederek sağlık, sıhhat ve afiyet diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin Yeni Yılını Kutladı - Resim : 1

MHP'nin açıklaması şu şekilde: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yeni yılını ve yeni yaşını tebrik ederek sağlık, sıhhat ve afiyetler dilemişlerdir."

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
MHP Devlet Bahçeli
Son Güncelleme:
Abdullah Öcalan'ın Yeni Yıl Mesajı Paylaşılacak Abdullah Öcalan'ın Yeni Yıl Mesajı Paylaşılacak
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
MHP’li Yalçın’dan Dikkat Çeken ‘Terörsüz Türkiye’ Sözleri: 'Teröristi Sevmek Anlamına Gelmez' Dikkat Çeken 'Süreç' Sözleri, 'Teröristi Sevmek Değildir'
ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe’de Kritik Toplantı Sonrası Karar Çıktı: Sadettin Saran Yeniden Aday Olacak mı? Fenerbahçe’de Kritik Toplantı Sonrası Karar Çıktı: Sadettin Saran Yeniden Aday Olacak mı?
Uyuşturucu Kullandığını İtiraf Etti, Evdeki Partileri Anlattı: İşte Mehmet Akif Ersoy'un 3 Saatlik 'Etkin Pişmanlık' İfadesi Uyuşturucu Kullandığını İtiraf Etti, Evdeki Partileri Anlattı
Emekliye Ocak Zammında Yeni Plan! SGK Uzmanı İsa Karakaş Açıkladı: Masada İki Ayrı Rakam Var Emekliye Ocak Zammında Yeni Plan! SGK Uzmanı İsa Karakaş Açıkladı: Masada İki Ayrı Rakam Var
Adliye Lojmanında Dehşet: Kadın Hakim Darbedildi Adliye Lojmanında Dehşet: Kadın Hakim Darbedildi
Pasaport, Ehliyet, IMEI, Yurt Dışına Çıkış Harcı... Hepsi Zamlandı, İşte Yeni Tarife Pasaport, Ehliyet, IMEI, Yurt Dışına Çıkış Harcı... Hepsi Zamlandı, İşte Yeni Tarife