Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin Yeni Yılını Kutladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Ocak doğumlu Devlet Bahçeli'ye gül gönderip, yeni yılını ve yeni yaşını tebrik ederek sağlık, sıhhat ve afiyet diledi.

MHP'nin açıklaması şu şekilde: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yeni yılını ve yeni yaşını tebrik ederek sağlık, sıhhat ve afiyetler dilemişlerdir."

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yeni yılını ve yeni yaşını tebrik ederek sağlık, sıhhat ve afiyetler dilemişlerdir. pic.twitter.com/TE5Rar1W7k — MHP (@MHP_Bilgi) December 31, 2025

Kaynak: Haber Merkezi