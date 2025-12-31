Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin Yeni Yılını Kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni yılını ve yaşını kutladı. MHP'den yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yeni yılını ve yeni yaşını tebrik ederek sağlık, sıhhat ve afiyetler dilemişlerdir" denildi.
MHP'nin açıklaması şu şekilde: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yeni yılını ve yeni yaşını tebrik ederek sağlık, sıhhat ve afiyetler dilemişlerdir."
Kaynak: Haber Merkezi
