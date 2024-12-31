Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile Özel'in Yeni Yıllarını Kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ve CHP lideri Özgür Özel ile telefonda görüşerek, yeni yıllarını tebrik etti. Diğer yandan Bahçeli'nin doğum gününü de kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonda görüştü.
Erdoğan, görüşmelerde siyasi parti liderlerinin yeni yılını tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Devlet Bahçeli'nin doğum gününü de kutladı.
Kaynak: AA
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