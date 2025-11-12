Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli Görüşmesi Başladı! Gündemde Neler Var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’daki konutta bir araya geldi. Görüşmede C130 kargo uçağı kazası ve 'terörsüz Türkiye' sürecinin ele alınması bekleniyor.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli Görüşmesi Başladı! Gündemde Neler Var?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşme başladı. Erdoğan, Bahçeli’yi Ankara’daki konutunda ziyaret ediyor. Görüşme, saat 18.25'te başladı.

2 TEMEL GÜNDEM VAR

İki liderin gündeminde öncelikli olarak Azerbaycan–Gürcistan sınırında düşen C130 kargo uçağı kazası bulunuyor. Kazaya ilişkin yürütülen soruşturma ve arama–kurtarma çalışmaları hakkında bilgi paylaşımı yapılması bekleniyor.

Ayrıca 'terörsüz Türkiye süreci' kapsamında yürütülen güvenlik politikalarının da görüşmede ele alınacağı öğrenildi. Erdoğan ve Bahçeli, en son Eylül ayında bir araya gelmişti. Bugünkü buluşmanın, hem iç güvenlik gündemi hem de bölgesel gelişmeler açısından kritik öneme sahip olduğu değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsimleri Tek Tek Saydı... '20 Vatan Evladını Şehit Verdik, Hepimizin Başı Sağ Olsun'Cumhurbaşkanı Erdoğan İsimleri Tek Tek Saydı... '20 Vatan Evladını Şehit Verdik, Hepimizin Başı Sağ Olsun'Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 'Cumhur İttifakı' Mesajı: 'Çatlak' İddialarına Yanıt VerdiCumhurbaşkanı Erdoğan’dan 'Cumhur İttifakı' Mesajı: 'Çatlak' İddialarına Yanıt VerdiGüncel

TBMM'de 5’li Zirve! Cumhurbaşkanı, Parti Başkanları ile Görüştü, İlk Açıklama GeldiTBMM'de 5’li Zirve! Cumhurbaşkanı, Parti Başkanları ile Görüştü, İlk Açıklama GeldiGüncel

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli
Son Güncelleme:
Başsavcılıktan CHP Açıklaması! Başsavcılıktan CHP Açıklaması!
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Ahmet Özer Tahliye Edildi Ahmet Özer Tahliye Edildi
ÇOK OKUNANLAR
SSK ve Bağ-Kur Emeklisine Çifte Zam Hesabı: Maaşlar Baştan Hesaplandı! İşte Emekli ve Memur Maaşında Son Rakamlar SSK ve Bağ-Kur Emeklisine Çifte Zam Hesabı: Maaşlar Baştan Hesaplandı! İşte Son Rakamlar
Milyonlarca Sürücüye Kötü Haber! 81 İlde Geçerli: Ehliyeti Böyle Olanlara Para Ödenmeyecek Milyonlarca Sürücüye Kötü Haber! 81 İlde Geçerli: Ehliyeti Böyle Olanlara Para Ödenmeyecek
MSB'den Açıklama Geldi: Yüreğimiz Yandı! Gürcistan’da Düşen Uçaktaki 20 Askerimiz Şehit Oldu Gürcistan’da Düşen Uçaktaki 20 Askerimiz Şehit Oldu
Kimi Baba Olacaktı, Kimi Yeni Evlendi… 20 Şehidimizin Ailelerine Acı Haber Verildi 20 Eve Ateş Düştü! Şehitlerimizin Ailelerine Acı Haber Verildi
Kıskanmak'ın Seniha'sı Özgü Namal Trafik Kazası Geçirdi! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı Kıskanmak'ın Seniha'sı Özgü Namal Trafik Kazası Geçirdi! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı