Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli Görüşmesi Başladı! Gündemde Neler Var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşme başladı. Erdoğan, Bahçeli’yi Ankara’daki konutunda ziyaret ediyor. Görüşme, saat 18.25'te başladı.

2 TEMEL GÜNDEM VAR

İki liderin gündeminde öncelikli olarak Azerbaycan–Gürcistan sınırında düşen C130 kargo uçağı kazası bulunuyor. Kazaya ilişkin yürütülen soruşturma ve arama–kurtarma çalışmaları hakkında bilgi paylaşımı yapılması bekleniyor.

Ayrıca 'terörsüz Türkiye süreci' kapsamında yürütülen güvenlik politikalarının da görüşmede ele alınacağı öğrenildi. Erdoğan ve Bahçeli, en son Eylül ayında bir araya gelmişti. Bugünkü buluşmanın, hem iç güvenlik gündemi hem de bölgesel gelişmeler açısından kritik öneme sahip olduğu değerlendiriliyor.