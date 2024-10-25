Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı! Almanya 'Eurofighter' Ambargosunu Kaldıracak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi sonrası uçakta soruları yanıtlarken, gündemden düşmeyen "Eurofighter" savaş uçaklarından da bahsetti. Türkiye'nin alımına Almanya'dan engel gelmesi sonrasında Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile Türkiye'de bir araya gelen Erdoğan, bu görüşmede konuşulanlara değindi.

'EUROFIGHTER İŞİNE ALMANYA SICAK BAKIYOR'

Cumhurbaşkanı, "Almanya Şansölyesi Olaf Scholz misafirinizdi. Türkiye'ye yönelik silah ambargosunun kaldırılmasına ilişkin beklentiler vardı. Basın toplantısında sadece Deniz Kuvvetlerine yönelik bir satış mevzusu konuşuldu. Onun dışına taşacak mı? Eurofighter'a izin verilecek mi? Bunları çok açık söylemedi. Siz kendisinden daha açık garantiler aldınız mı, izleniminiz nedir?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Kendisiyle yaptığımız ikili görüşmede Eurofighter konusunda olumlu adımlar atılabileceğini, gerek İngiltere gerekse Almanya'nın bu işe sıcak baktığını gördük. Şu an itibariyle de ilgili bakan arkadaşlarımız karşılıklı olarak görüşmelerini sürdürecek. Olay sadece Eurofighter ile sınırlı değil. Bunun dışında Deniz Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleriyle ilgili birçok alanda parça, makine alımları da buna dahil. İkili görüşmede olumlu yaklaşımları kendisinden aldık.

Biz savunma sanayii konusunda ihtiyaçlarımızı attığımız adımlar sayesinde büyük oranda kendimiz karşılıyoruz. Ancak bazı kalemlerde zamana ihtiyacımız bulunuyor. Bu kalemleri de öncelikle müttefiklerimizden karşılama yoluna gidiyoruz. Bu süreç ne zaman tamamlanır uçakların temini aşamasına ne zaman geliriz onu zaman gösterecek. Umarız çok uzun sürmez."