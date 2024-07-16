Cumhurbaşkanı Danışmanının Milyonluk Saati Gündem Oldu

Monaco'da ıstakoz, lüks saatler, Maldivler tatili gibi paylaşımlarla gündeme gelen AKP'li milletvekillerinin ardından, son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanı Orhan Karakurt’un da lüks ürünleri dikkati çekti.

15 Temmuz törenlerinden sorumlu olan Cumhurbaşkanı Danışmanı Orhan Karakurt’un pahalı saati ve ayakkabısı gündem oldu. Sözcü'nün aktardığı habere göre, Karakurt’un Franck Muller marka saati 1 milyon 282 bin lira, Prada marka deri spor ayakkabısı da 34 bin liraya satılıyor.

FİYATLARI BELLİ OLUNCA PAYLAŞIMINI ANINDA SİLDİ

Karakurt’un taktığı lüks saat ve ayakkabısı, sorumlusu olduğu Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılan 15 Temmuz Birlik ve Dayanışma Günü kutlamalarının hazırlıkları sırasında görüntülendi. Karakurt hazırlıkları denetlerken çekilen ve sosyal medya hesabına koyduğu fotoğrafları, gelen eleştiriler üzerine kaldırdı.

AKP'LİLERİN LÜKS MERAKI YENİ DEĞİL

AKP’lilerin lüks ve gösteriş merakı İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı’nın Monaco Yat Kulübü'nde yediği ıstakozu sosyal medyadan paylaşması ile de gündeme gelmişti. Bahadır Yenişehirlioğlu ise Rolex markalı saati ile gündem olmuştu. Yenişehirlioğlu’nun 2 milyon lira değerinde “Audemars Piguet Royal Oak” marka bir saati daha olduğu ortaya çıkmıştı.