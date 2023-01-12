'Cumhurbaşkanı bizi dinlemezse kriz çıkar' demişti: Ahmet Davutoğlu'ndan yeni açıklama

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TELE1 canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

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'Cumhurbaşkanı bizi dinlemezse kriz çıkar' demişti: Ahmet Davutoğlu'ndan yeni açıklama

Açıklamalarıyla son günlerin en fazla konuşulan isimlerinden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TELE1 canlı yayınına katıldı. 

''SEÇİME BU ÜLKEYİ SULHLE GÖTÜRMELİYİZ''

''Sinan Ateş olayı çözülmeden Türkiye’de sağlıklı bir seçim atmosferi oluşmaz'' diyen Davutoğlu, ''Kimdir bu Sinan Ateş? 15 gündür Süleyman Soylu neden konuşmuyor? Neden bu troller Sinan Ateş’le ilgili kampanyalar yapmaz? Neden itfaiye erine emir veren Erdoğan dönüp Süleyman Soylu’ya failleri bulun demez? Neden Ülkü Ocakları eski Başkanı öldürülmüş, onun yanında çalıştığı sayın Bahçeli’nin sesi çıkmaz? Bu soruları sormaya devam edeceğiz. Seçime bu ülkeyi sulhle götürmemiz lazım'' ifadelerini kullandı. 

''AKP GENEL MERKEZİNDE VESAYET VAR''

Davutoğlu ayrıca şu açıklamalarda bulundu:

''AKP Genel Merkezi üzerinde bugün bir vesayet var.  Hepsi korkutularak siyaset yapmaları engelleniyor. Niye bu kanallarda AKP Genel Başkanvekilleri yok. Kontrol ettikleri kanallarda da yoklar. Sebebi şu ‘ağzımızdan yanlış bir şey çıkar da trol çetelerinin önüne atılırız’ diye korkuyorlar. Bu psikolojik ortamı değiştirmeden Türkiye’de demokrasiyi tekrar kuramayız.''

'KRİZ' AÇIKLAMASI HAKKINDA KONUŞTU

Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı karar alırken bizi dinlemez kendi karar alırsa kriz çıkar, Meclis desteğini kaybeder, ülke yeniden seçime gider" sözlerine de açıklık getirdi.

"Uzun bir programın içinden bir dalga oluşturuyor'' diyen Davutoğlu, ''Bir merkez benim açıklamalarından önünü arkasını kesiyor 30 saniyelik videoyu paylaşıyor, herkes tüm konuşmayı bu sanıyor. Birileri bu dalgayı büyütüyor iyi niyetli olsa da. Operasyon burada. Trol çeteleri bunu yapıyor'' ifadelerini kullandı. 

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