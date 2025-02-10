Cumhurbaşkanı Asya Turuna Çıktı: Yerine Cevdet Yılmaz Vekalet Edecek

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10-13 Şubat 2025 tarihlerinde Malezya, Endonezya ve Pakistan’a resmi ziyaretler gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Asya turu boyunca yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekâlet edecek.

Cumhurbaşkanı Asya Turuna Çıktı: Yerine Cevdet Yılmaz Vekalet Edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10-13 Şubat 2025 tarihlerinde Malezya, Endonezya ve Pakistan'a resmi ziyaretlerde bulunacak. Ziyaretler kapsamında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, mevcut iş birliklerinin somut projelerle daha ileriye taşıyacak adımlar belirlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Malezya'yı ziyaretlerinin ardından Endonezya ve Pakistan'da Yürksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarına başkanlık edecek. Görüşmelerde ayrıca, Gazze başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan tezkere ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10-13 Şubat tarihleri arasında Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyareti nedeniyle dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Anayasa’nın 106’ıncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Cevdet Yılmaz
Türk Mutfağına Dünyada Büyük İlgi: İşte Yabancıların En Çok Sevdiği Lezzetler Türk Mutfağına Dünyada Büyük İlgi: İşte Yabancıların En Çok Sevdiği Lezzetler
AKP'de Açılış Krizi, Kritik İsmin İstifası Alındı AKP'de Açılış Krizi, Kritik İsmin İstifası Alındı
Özel, Üçlü Görüşmeden İlk Kareyi Paylaştı: Kritik Zirvede 'Birliktelik' Mesajı Özel, Üçlü Görüşmeden İlk Kareyi Paylaştı
Google’dan Büyük Temizlik: Play Store’da Hepsini Sildi Google’dan Büyük Temizlik: Play Store’da Hepsini Sildi
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Mutlu Günü: Oğlu Ferhat Yılmaz, Esra Alperen ile Dünya Evine Girdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın Mutlu Günü
Cumhurbaşkanı Asya Turuna Çıktı: Yerine Cevdet Yılmaz Vekalet Edecek Cumhurbaşkanı Asya Turuna Çıktı: Yerine Cevdet Yılmaz Vekalet Edecek
ATM, FAST, EFT ve Havale İşlemlerinde Artık Zorunlu Olacak! 1 Mart İtibarıyla Başlıyor ATM, FAST, EFT, Havale... Artık Hepsinde Zorunlu Olacak
Yaprak Dökümü'nün Yıldızından Yıllar Sonra Gelen İtiraf! '4 Bölümlük...'Diyerek Açıkladı Yaprak Dökümü'nün Yıldızından Yıllar Sonra Gelen İtiraf
Altın Alırken En Çok Karşılaşılan 9 Dolandırıcılık Yöntemi 9'u Listeye Girdi! Dolandırıcılardan 'Pes' Dedirten Yöntemler