Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu: Kürt sorununu demokratik yollardan çözmeye, terörü sonlandırmaya kararlıyız

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun “Bir de Benden Dinleyin. CHP Kürt Sorununun Çözümünde Ne Dedi?” kitabının önsözünü kaleme aldı.

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Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu: Kürt sorununu demokratik yollardan çözmeye, terörü sonlandırmaya kararlıyız

CHP lideri ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, “Bir de Benden Dinleyin. CHP Kürt Sorununun Çözümünde Ne Dedi?” kitabının önsözünü yazdı.

Kılıçdaroğlu, "Kürt sorununu demokratik yollardan çözmeye, terörü sonlandırmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Tanrıkulu’nun kitabının önsözünü kaleme alan Kılıçdaroğlu, "Ülkemizin ilerlemesi, büyümesi, genişlemesi, iç barış ve huzurun sağlanması önündeki en büyük engellerden biri olan Kürt sorununun çözülmesi, bizi demokratik Türkiye hayaline yaklaştıracak en büyük adımlardan biri olacaktır" diye yazarak, şunları söyledi:

"AKP'NİN ÇÖZÜM SÜRECİNİN BÜYÜK BEDELLERİNİ ÖDEDİK"

“O nedenle yıllardır bu sorunun çözümü konusunda AKP iktidarının tüm engellemelerine, manipülasyonlarına, gizli ajandalarına rağmen cesaretle, şeffaflıkla çözüm önerilerimizi ortaya koyduk. Kürt sorununun çözümü için, ‘Bu meseleye biz başımızı koyduk. Biz bu meseleyi çözmek için kefenimizle yola çıktık. Bu yolda baldıran zehri içmek gerekiyorsa, onu da içeriz’ diyen Tayyip Erdoğan, sırf kendi koltuğunu korumak için çözüm sürecini suiistimal etti ve zehri kendisi hariç tüm topluma içirdi. AKP'nin ‘çözüm süreci’ dediği sürecin büyük bedellerini yıllarca ödedik, ödüyoruz da.

Oysa o süreçte biz bu sorunun kapalı kapılar arkasında değil, halk iradesinin tecessüm ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, siyasi ve toplumsal mutabakatla çözülebileceğini ısrarla vurguladık. Çözüm sürecinde TBMM'ye açık ve somut öneriler sunduk ve bu önerilerimizin arkasında durduk. Dün olduğu gibi, bugün de Kürt sorununu demokratik yollardan çözmeye, terörü sonlandırmaya, anaların gözyaşlarını dindirmeye kararlıyız. Çünkü bu sorun sadece Kürt yurttaşlarımızın değil, tüm Türkiye'nin ortak sorunudur ve çözümü de ortak siyasi ve toplumsal mutabakatla olacaktır."

Kaynak: Gerçek Gündem

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Kemal Kılıçdaroğlu Kürt sorunu Millet İttifakı CHP
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