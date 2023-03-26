Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi'nde il başkanı istifa etti
Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmasının ardından, partinin Afyonkarahisar İl Başkanlığı görevini yürüten Gufran Çetinel, "Görevimden inandığım değerler ile temsil ettiğim makam çeliştiği için istifa ediyorum" açıklamasıyla istifa etti.
Yeniden Refah Partisi (YRP), daha önce reddettiği Cumhur İttifakı’na katılmayı, ittifak protokollerinin teslim edilmesine saatler kala kabul etti.
Parti yöneticileri, tabanlarının büyük çoğunluğunun, Cumhur İttifakı’na katılmaya karşı olduklarını duyurmuştu.
YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, ittifak kararının ardından yaptığı açıklamada, milletvekili pazarlığı yapmadıklarını, ilkelerde anlaştıklarını duyurdu.
İL BAŞKANI İSTİFA ETTİ: İNANDIĞIM DEĞERLER İLE MAKAM ÇELİŞİYOR
Gazete Duvar’dan Nail Azbay’ın haberine göre; Yeniden Refah Partisi'nde Afyonkarahisar İl Başkanı Gufran Çetinel istifa etti.
Yaklaşık 2 yıldır YRP Afyonkarahisar İl Başkanlığı görevini yürüten Gufran Çetinel, istifa açıklamasında “Yeniden Refah Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı görevimden inandığım değerler ile temsil ettiğim makam çeliştiği için istifa ediyorum” dedi.