Cumhur İttifakı arasında 'AFAD' krizi: MHP'nin itirazlarına rağmen kabul edildi

Elazığ İl Genel Meclisi toplantısında, Cumhur İttifakı arasında 'AFAD'a araç alımı' krize yol açtı.

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Cumhur İttifakı arasında 'AFAD' krizi: MHP'nin itirazlarına rağmen kabul edildi

Elazığ Özel İdaresi Meclisi mayıs ayı toplantısı yapıldı ve 2023 bütçesinde İl Özel İdaresi'ne ayrılan ödeneğin bozuk köy yollarının yapımı için ayrılmasının yanı sıra AFAD'da hizmet aracı alımı için aktarılması talebi görüşüldü. Bu konu üzerindeki görüşmeler sırasında MHP'nin itirazlarına rağmen, ödeneğin AFAD'a hizmet aracı alımı için kullanılması kararı alındı.

AFAD'A ARAÇ ALIMI İÇİN KULLANILMASINA MHP TEPKİ GÖSTERDİ

AFAD’ın daha önce makam aracı almak için talepte bulunduğunu, tepkiler sonrasında AFAD’ın makam aracı taleplerini hizmet aracına çevirdiğini belirten MHP Sivrice İl Genel Meclisi üyesi ve Grup Sözcüsü Raif Aslan, şunları söyledi:

"Ben burada şunu görüyorum demek ki böyle bir araca ihtiyacımız yok, biz bu parayı kullanalım çünkü makam aracından hizmet aracına döndürdünüz. Ondan dolayı biz şu an grup olarak oy kullanacağız. Yani burada ben bunun ihtiyaç olduğundan değil de biz bu parayı burada kullanalım diye yani bir şekilde özel idareden alıp kullanalım diye, ben öyle görüyorum. Ben depremi en yüksek yaşayan ilçelerden birinin il genel meclis üyelerinden birisiyim. İlçemizde biz hala çadır, konteyner sıkıntısı çekiyoruz. Bugün Düzbahçe köyümüzde kışın oturan olmadığından dolayı veya çocukları okula gittiği için ikametgahının burada olduğundan dolayı yazın köylerine gidemiyorlar. Biz bir konteyner alamazken, bir çadır alamazken 2 milyon 300 bin gibi bir para biz bugün araca veriyoruz ve buna halen daha lüks araç demiyoruz. 2 milyon 300 bin para veriyoruz lüks araç değil diyoruz. Ben lüks araç olduğunu düşünüyorum ve köylerimizde ilçelerimizde konteyner, çadır taleplerimize cevap veremezken böyle bir şeyi doğru bulmuyorum."

Görüşmelerin ardından MHP’nin red oyuna rağmen AFAD'a hizmet aracı alımı önerisi kabul edildi.

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