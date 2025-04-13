Çok Konuşulacak Genel Seçim Anketi! AKP ve CHP Oylarında Dikkat Çeken Sonuç

Dİ-EN Araştırma’nın 8-11 Nisan tarihleri arasında yaptığı genel seçim anketinin sonuçları açıklandı. Anket sonuçlarına göre CHP yüzde 34,6 oy alarak ilk sırada yer aldı. CHP’yi yüzde 28,7 oy ile AKP, yüzde 8,3 oy ile ise DEM Parti takip etti. İşte son ankette partilerin oy oranları…

Esma Karayel Esma Karayel
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Çok Konuşulacak Genel Seçim Anketi! AKP ve CHP Oylarında Dikkat Çeken Sonuç

31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından araştırma şirketleri sokağın nabzını ölçmeye devam ederken son araştırmaların sonuçları da teker teker açıklanmaya başladı. Sonuçları dikkat çeken araştırmalardan biri de Dİ-EN Araştırma’nın 8-11 Nisan tarihleri arasında yaptığı anket çalışması oldu.

Çok Konuşulacak Genel Seçim Anketi! AKP ve CHP Oylarında Dikkat Çeken Sonuç - Resim : 1

CHP İLK SIRADA

Dİ-EN Araştırma’nın son anketinde 2711 kişiye katılımcılara ‘Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?’ sorusu soruldu. Anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 34,6’sı CHP yanıtını verdi ve CHP ilk sırada yer aldı.

Çok Konuşulacak Genel Seçim Anketi! AKP ve CHP Oylarında Dikkat Çeken Sonuç - Resim : 2

Ankette ikinci sırada yer alan AKP yüzde 28,7, üçüncü sırada yer alan DEM Parti yüzde 8,3 oy aldı.

Dİ-EN Araştırma’nın son anketinin sonucunda partiler ve oy oranları ise şöyle:

CHP yüzde 34.6

AKP yüzde 28.7

DEM Parti yüzde 8.3

MHP yüzde 7,7

ZP yüzde 4,4

YRP yüzde 3.6

İYİ yüzde 3,5

TİP yüzde 1,6

SP yüzde 1,3

BBP yüzde 1,2

YMP yüzde 1,1

AP yüzde 1,1

Diğer yüzde 0,9

VP yüzde 0,5

DEVA yüzde 0,4

Genç yüzde 0,9

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