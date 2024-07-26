CHP'ye Dert Yandılar: AKP'li ve MHP'li Vekiller Bile Meclis'teki Dayatmalardan Şikayetçi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM'de düzenlenen sohbet toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Günaydın, Meclis gündemine ilişkin, değerlendirme yaptı. Sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesine ilişkin yalnızca kendilerinin değil, tüm kamuoyunun haklı tepkisi olduğunu söyleyen Günaydın, "Arkadaşlar şunu söylediler; 'Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bu konuyu değerlendiriyor. MYK'dan çıkan karara göre size bilgi vereceğiz.' TBMM; yani yasama organı, AKP MYK'sının memuru falan değildir. AKP MYK'sından çıkan kararlar, AKP grubunu bağlayabilir. Bence onları bile bağlamamalı. Çünkü onlar da vicdani kanaatlerine göre ve kamu yararına göre karar vermeliler ama bizi asla bağlamaz" ifadelerini kullandı.

AKP grubundan, zaman zaman kendilerine farklı teklifler geldiğini belirten Günaydın, "Biz kendilerine hep şunu söyledik; 'Eğer gerçek bir uzlaşma istiyorsanız, TBMM'yi böyle zamanlara daraltmayacaksınız.' Her bir saatte bir yumruklu kavganın çıktığı, galiz küfürlerin havada uçuştuğu bir TBMM, hiçbirimizin arzu ettiği bir Meclis değildir. Ancak bu Meclis'i yine saat 14.00'te ya da 15.00'te başlayıp, ertesi sabah 05.00'e kadar o yoğun ışıkların altında ve stresli ortamda çalışmaya zorlamak ve bir dayatma ile yasama kararlarını geçirmeye çalışmak, Meclis'te sinirleri germektedir. An itibarıyla bir uzlaşma yoktur" ifadelerini kullandı.

'AĞUSTOSTA DA ÇALIŞABİLİRİZ, BİZ BUNA RAZIYIZ'

Günaydın, muhalefetin Meclis İç Tüzüğü'nden kaynaklanan haklarını kullandığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Bu arkadaşlar dayatma ile Meclis'i çalıştıramayacaklarını gördüler. Tabii şunu ima ettiler bize. Dediler ki; '1 Temmuz'da Meclis'i kapatmak gerekiyordu. 31 Temmuz'a kadar uzattık. Ağustosta da çalışabiliriz.' Bizim kendilerine verdiğimiz en hızlı yanıt zaten bu oldu. Biz buna razıyız. Biz bunu istiyoruz. İnsanlar güneş altında çalışırken, Meclis'in 3 ay tatil yapması zaten saçma. Ağustosta da çalıştıralım, eylülde de çalıştıralım. Eğer dayatma ile 'Meclisi kapattırmayız' iması ve tehdidiyle çalıştırabileceğinizi düşünüyorsanız böyle bir grup karşınızda yok. Biz kendi nöbetçi çizelgemizi hazırladık. Hangi grup başkanvekilinin hangi zaman diliminde nöbetçi olduğu çok bellidir. Ben AKP grubunun bütün bu süreçten memnun olduğu görüşünde değilim. Temas ettiğimiz arkadaşlardan buna ilişkin işaretler alıyoruz. Grup başkan vekilleri arkadaşlarla beraber çalıştığım için sözlerini burada aktarmam ama bunun çok adil olmadığını bize fısıldıyorlar. AKP'li, MHP'li milletvekilleri, 'Bu dönemde böyle bir çalışma dayatılır mı' diyorlar. Daha önemlisi geçmişte bakanlık yapmış AKP milletvekilleri, getirdikleri yasa tasarısının içeriğine yönelik muhalefetlerini açıkça dile getiriyorlar. O halde bu teklifler nerede hazırlanıyor? Bu teklifleri bize getiren dayatanlar kimler? Hangi motivasyonla bu teklifler temmuzun 36 derece sıcağından Meclis'i bir oldubittiyle karşı karşıya bırakarak geçirilmeye çalışılıyor? Bütün bunlara teslim olmayacağız."

Kaynak: DHA