CHP'ye Bir Soruşturma da İzmir'de

İzmir’de belediye meclis üyesi yapılacağı vaadiyle dolandırıldığını öne süren kişinin CHP Bornova İlçe Başkanı ve CHP İl Başkan Yardımcısı hakkında suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme:
CHP'ye Bir Soruşturma da İzmir'de
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP’ye düzenlenen operasyonlar ve başlatılan soruşturmalar gündemden düşmezken, bir gelişme de İzmir’de yaşandı.

İzmir’de belediye meclis üyesi yapılacağı vaadiyle dolandırıldığını öne süren kişinin CHP Bornova İlçe Başkanı ve CHP İl Başkan Yardımcısı hakkında suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı.

Bornova ilçesinde CHP üyesi ve delegesi Recep Solugan, meclis üyesi olabilmek için CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın ve CHP İl Başkan Yardımcısı Zeki Çağın'ın, "bağış" adı altında 2024'ün Şubat ayında kendisinden para aldığını iddia ederek, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu.

'50 BİN LİRA ÖDEDİM; MAKBUZ VERMEDİ'

Şikayette, Çağın'la geçen yıl şubat ayında bir araçta buluştuklarını iddia eden Solugan, "Zeki Çağın'a elden 50 bin lira ödeme yapılmıştır. Zeki Çağın, talep ettiği bu meblağı teslim almasına rağmen tarafıma herhangi bir makbuz vermemiştir. Daha sonra sürekli oyalayarak ödeme ile ilgili makbuz vermekten kaçınmıştır” denildi.

Solugan’ın iddiaları zerre Çağın ve Çapın hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler
CHP Soruşturma
Son Güncelleme:
Ne Siyah Çay Ne Yeşil Çay Ne Adaçayı! Şişkinliği Balon Gibi Söndürüyor, Hazımsızlığı Anında Kesiyor Ne Siyah Çay Ne Yeşil Çay Ne Adaçayı! Şişkinliği Balon Gibi Söndürüyor, Hazımsızlığı Anında Kesiyor
Astrologlar Açıkladı: İşte Asla Manipüle Edilemeyen Burçlar Astrologlar Açıkladı: İşte Asla Manipüle Edilemeyen Burçlar
DEM Parti Eş Genel Başkanları, CHP Lideri Özel'i İstanbul'daki Yeni Ofisinde Ziyaret Edecek DEM Parti Özel'i İstanbul'daki Yeni Ofisinde Ziyaret Edecek
Gürsel Tekin 'Liste Yok' Demişti... Binaya Giriş İzni Verdiği 31 İsim Ortaya Çıktı Binaya Giriş İzni Verdiği 31 İsim Ortaya Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
CHP'nin Kurultay Başvurusuna Ret: AYM'den Kritik Karar, Davada Tarih Değişti CHP'nin Kurultay Başvurusuna Ret
Kocaeli'de Kimyasal Sızıntı Alarmı! 'Dışarı Çıkmayın, Pencereleri Açmayın' Kocaeli'de Kimyasal Sızıntı Alarmı
CHP’de ‘Beykoz’ Depremi! 3 İsim Birden İstifa Etti CHP’de ‘Beykoz’ Depremi
Beykoz’da Siyasi Deprem: İstifalar Peş Peşe Geldi… Belediye AKP’ye mi Geçecek? İstifalar Peş Peşe Geldi… Belediye AKP’ye mi Geçecek?
Antalya'da Belediyeye Yeni Operasyon: Bir Kanala Kayyım Atandı, Eski Gelin de Gözaltında Antalya'da Belediyeye Yeni Operasyon