CHP'ye Bir Soruşturma da İzmir'de

CHP’ye düzenlenen operasyonlar ve başlatılan soruşturmalar gündemden düşmezken, bir gelişme de İzmir’de yaşandı.

İzmir’de belediye meclis üyesi yapılacağı vaadiyle dolandırıldığını öne süren kişinin CHP Bornova İlçe Başkanı ve CHP İl Başkan Yardımcısı hakkında suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı.

Bornova ilçesinde CHP üyesi ve delegesi Recep Solugan, meclis üyesi olabilmek için CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın ve CHP İl Başkan Yardımcısı Zeki Çağın'ın, "bağış" adı altında 2024'ün Şubat ayında kendisinden para aldığını iddia ederek, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu.

'50 BİN LİRA ÖDEDİM; MAKBUZ VERMEDİ'

Şikayette, Çağın'la geçen yıl şubat ayında bir araçta buluştuklarını iddia eden Solugan, "Zeki Çağın'a elden 50 bin lira ödeme yapılmıştır. Zeki Çağın, talep ettiği bu meblağı teslim almasına rağmen tarafıma herhangi bir makbuz vermemiştir. Daha sonra sürekli oyalayarak ödeme ile ilgili makbuz vermekten kaçınmıştır” denildi.

Solugan’ın iddiaları zerre Çağın ve Çapın hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA