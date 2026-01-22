CHP'nin Yeni Miting Adresi Belli Oldu

CHP’nin, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 84’üncüsü Yalova’da yapılacak.

CHP’nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin yeni durağı Yalova oldu. Parti, demokrasi ve adalet vurgusunu sürdürerek 84’üncü mitingi Yalova’da gerçekleştirecek.

Mart 2025’ten bu yana Türkiye’nin farklı kentlerinde düzenlenen mitinglerin 84’üncüsünün Yalova’da yapılacağı açıklandı. CHP tarafından paylaşılan bilgilere göre miting, 24 Ocak Cumartesi günü saat 16.00’da Yalova Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

CHP’DEN YALOVA VURGUSU

CHP’nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, mitingin adresine ilişkin sembolik bir vurgu da dikkat çekti. Paylaşımda, “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Benim kentim’ dediği Yalova’da buluşuyoruz” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Yalova buluşmasının demokrasi ve adalet mücadelesinin önemli bir halkası olduğu mesajı verildi.

Açıklamada ayrıca, “Sandığı yargı sopasıyla gasp edenlere, bu milleti yoksulluğa mahkûm edenlere, gençlerimizin geleceğini karartanlara karşı meydanlardayız. Mücadeledeyiz, direnişteyiz. Biz meydanlarda oldukça, omuz omuza yürüdükçe; seçim gelecek, adalet gelecek, zafer gelecek. Halkın iktidarını yine halkla birlikte kuracağız” ifadeleri kullanıldı.

