CHP'nin Yeni Miting Adresi Belli Oldu

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, her Çarşamba İstanbul’un ilçelerinde gerçekleştirilen CHP'nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin yeni adresini duyurdu. Buna göre, İstanbul'daki yeni adres Tuzla oldu.

CHP'nin Yeni Miting Adresi Belli Oldu
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Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP), yeni miting adresi belli oldu. CHP, 6 Ağustos Çarşamba günü saat 20:30’da Tuzla Sahili’nde, İTÜ Denizcilik Fakültesi önünde “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” sloganıyla bir miting gerçekleştirecek.

CHP bu mitingleri, tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim talebine dikkat çekmek amacıyla düzenleniyor.

ÖZGÜR ÇELİK AÇIKLADI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, mitingin yeni yerini sosyal medya üzerinden kamuoyuna duyurdu. Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Keyfiliğe ve zulme karşı, Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük demek için Genel Başkanımız Özgür Özel’in öncülüğünde Tuzla'dayız. Halkımız adalet istiyor. Halkın dediği olur."

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Kaynak: Haber Merkezi

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