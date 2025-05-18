CHP'nin Yeni İstanbul Mitinginin Adresi Belli Oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP’nin başlattığı ‘Millet iradesine sahip çıkıyor’ miting serisi sürüyor.

CHP Türkiye'nin pek çok her hafta bir tane miting düzenlerken, bu mitinglere İstanbul'un ilçeleri de eklenmişti. Mitinglerin İstanbul’daki ilk adresi Şişli, ikincisi, Beylikdüzü, üçüncüsü Başakşehir, dördüncüsü ise Beyazıt Meydanı'nda yapılmıştı. Beşinci mitingin adresi ise Silivri olmuştu.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul’da yapılacak olan yeni mitingin adresini duyurdu. Mitingin 21 Mayıs Çarşamba 20.30’da Pendik Sahil Tören Alanı’nda yapılacağı kaydedildi.

Çelik, duyurusuna şu notu düştü:

Adaletsizliğe, hukuksuzluğa, haksızlığa karşı Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel öncülüğünde Pendik Sahili Atatürk Anıtı’nda buluşuyoruz. Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu özgürlüğüne kavuşana dek meydanlardayız. Mutlaka kazanacağız!