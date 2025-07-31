CHP’nin Komisyon Üyeleri Belli Oldu İddiası
CHP'nin 'Terörsüz Türkiye' süreci için oluşturulacak komisyona göndereceği isimlerin belli olduğu öne sürüldü. İddiaya göre, komisyonda Zeynel Emre, Sezgin Tanrıkulu, Murat Emir, Gökçe Gökçen, Okan Konuralp, Murat Bakan, Türkan Elçi, Süreyya Öneş Derici, Turan Taşkın Özer ve Oğuz Kaan Salıcı yer alacak.
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP)'Terörsüz Türkiye' süreci için oluşturulacak komisyona göndereceği isimlerin belli olduğu öne sürüldü.
İddiaya göre, komisyonda Zeynel Emre, Sezgin Tanrıkulu, Murat Emir, Gökçe Gökçen, Okan Konuralp, Murat Bakan, Türkan Elçi, Süreyya Öneş Derici, Turan Taşkın Özer ve Oğuz Kaan Salıcı yer alacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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