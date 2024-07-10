CHP'nin Talebine Suriye'den Yeşil Işık: Özgür Özel Şam'a Gidiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel KRT’de çıktığı bir programda, "Esad ile temasımız oldu. Çok yakın bir zamanda heyet ile Şam ziyareti olacak. Temmuz ayı içerisinde Lübnan üzerinden gideceğim. Türkiye ile Esad'ın masaya oturup bu sorunu çözüp -Avrupa'dan kaynağın bulunması için inanılmaz gayret sarf edeceğim- bu konuda en büyük kampanyayı da yapacağız yeter ki Türkiye'de sığınmacı meselesinden kurtulmak üzere herkes iradesini göstersin. Kayseri benzeri olayların yaşanmasının endişesiyle de bu meselenin çözülmesi lazım” demişti.

Halk TV’de Gözde Şeker’in konuğu olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Şam yönetimi ile temasa geçtiklerini belirterek ziyarete ilişkin olumlu yanıt aldıklarını duyurdu.

Bulut'un açıklaması şöyle:

"Görüşme niyetine ilişkin bu konuların çözümü, niyet ifadesi karşılık buldu. Bundan sonra sadece şartların olgunlaşması, nerede görüşme hangi tarih bunlar konuşulacak. Biz görüşme talebimizi ilettik Şam'dan da olumlu cevap geldi"

AKP’NİN SURİYE POLİTİKASI DEĞİŞMİŞTİ

Özel, iktidarın Suriye politikasını eleştirmiş ve "Suriye ile sempatik kanaldan temas ediyoruz. Arka kapı diplomasisi yani. Bu yaz içinde gidip Esad ile görüşmeyi düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun üzerine ‘katil Esed’ sözlerinden dönerek "Suriye ile yeniden diplomatik ilişkileri kurmamak için bir sebep yok. Geçmişte nasıl yaptıksa yine yapabiliriz. Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok. Biliyorsunuz ailece görüşmeye varana kadar sayın Esed'le geçmişte nasıl yaptıksa yeniden yapmamamız için bir sebep yok” demişti

Erdoğan sonrasında ise "Beşar Esad şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki, biz Esad ile ailece görüşüyorduk" demişti. Ayrıca Erdoğan, görüşmenin zamanı içinse "Davetimiz her an olabilir" ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem