CHP’nin olağanüstü MYK toplantısı başladı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) olağanüstü Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarının ardından bugün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde yine toplandı.

MYK'de, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili açıklamaları ile bundan sonra izlenecek yol haritası ele alınacak.

Kılıçdaroğlu, MYK Toplantısı öncesi partisinin genel merkez binasında CHP’li 10 büyükşehir belediye başkanı ile görüşme gerçekleştirmişti.