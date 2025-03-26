CHP'nin Olağanüstü Kurultayı Hakkında Mahkemeden Karar

Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 6 Nisan 2025'te 21. Olağanüstü Kurultay yapılması kararının yürürlüğünün durdurulması talebine yönelik ihtiyati tedbir istemini reddetti.

Son Güncelleme:
CHP'nin Olağanüstü Kurultayı Hakkında Mahkemeden Karar

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 21 Mart günü yaptığı açıklamada CHP'ye kayyım atanması hazırlıkları olduğu iddiasını dile getirerek, tüzüğün genel başkana verdiği yetkiye dayanarak CHP'yi olağanüstü kurultaya götürme kararı aldığını açıklamıştı.

Bu gelişmenin ardından eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in olağanüstü kurultay kararının iptali istemiyle dava açmıştı.

Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi, bugün verdiği kararda CHP'nin 6 Nisan 2025'te 21. Olağanüstü Kurultay yapılması kararının yürürlüğünün durdurulması talebine yönelik ihtiyati tedbir istemini reddetti.

CHP'nin Olağanüstü Kurultayı İçin İptal BaşvurusuCHP'nin Olağanüstü Kurultayı İçin İptal BaşvurusuSiyaset

Kaynak: AA

Etiketler
CHP
Son Güncelleme:
Saç Ekimi Şartları ve Uygunluk Kriterleri Nelerdir? Kimler Saç Ektirebilir? Saç Ekimi Şartları ve Uygunluk Kriterleri Nelerdir? Kimler Saç Ektirebilir?
KRT TV'de Deprem! Ünlü Ekran Yüzü Apar Topar Ayrıldı KRT TV'de Deprem! Ünlü Ekran Yüzü Apar Topar Ayrıldı
Cumhurbaşkanı'na 'Turp' Cevabı: 'Beni Ailemin Yüzüne Bakamayacak Duruma Getirecekse...' 'Beni Ailemin Yüzüne Bakamayacak Duruma Getirecekse...'
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in İfadesi Ortaya Çıktı Beyoğlu Belediye Başkanı'nın İfadesi Ortaya Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel'in Boykot Çağrısı Sonrası Ünlülerden Mesaj Yağdı, Tek Tek İsyan Ettiler Özgür Özel'in Boykot Çağrısı Sonrası Ünlülerden Mesaj Yağdı
İktidarın 'İmamoğlu' Planı: 'İki Amaçları Var...' İktidarın 'İmamoğlu' Planı
Cumhurbaşkanı'na 'Turp' Cevabı: 'Beni Ailemin Yüzüne Bakamayacak Duruma Getirecekse...' 'Beni Ailemin Yüzüne Bakamayacak Duruma Getirecekse...'
İslam Memiş’ten Kritik Uyarı! Altın Fiyatlarında Deprem, Paraşütleri Hazırlayın İslam Memiş'ten Altın Fiyatları için Uyarı
İmamoğlu, CHP, Eylemler ve İmralı Süreci... AK Parti'den Gerçek Gündem'e Flaş Açıklamalar AK Parti'den Gerçek Gündem'e Flaş Açıklamalar