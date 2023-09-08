CHP'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü: 3 gün sürecek kutlamaların ilk gününde 100. yıl marşı tanıtıldı

CHP'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü için düzenlenecek etkinliklerin ilki CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılış konuşmasını CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu yaptı. Bankoğlu, şunları söyledi:

"CUMHURİYET HALK PARTİ'MİZ; ÇAĞDAŞ TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN, CUMHURİYETİN PARTİSİDİR"

"Yarın bizim doğum günümüz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi olan Cumhuriyet Halk Parti'mizin 100. yaşını kutluyor olmaktan dolayı çok gururluyuz. Partimiz en başta bizlere büyük Atatürk'ün emaneti. Cumhuriyeti ve kurucu değerlerimizi kim hedef alırsa alsın hepimizin temel görevi bu emanete daima ama daima sahip çıkmak olmuştur. Cumhuriyet Halk Parti'miz; çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin, cumhuriyetin partisidir. Bağımsızlık, adalet ve eşitlik gibi idealleri yücelterek demokratik ve laik Türkiye'nin modernleşme ve demokrasi yolculuğuna öncülük etmiş bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi öncüdür. Kadını, erkeği, genci, yaşlısı herkesin; adı üstünde halkın partisidir. Barışın, birliğin ve beraberliğin partisidir. Kökleri; 'cumhuriyetçilik', 'milliyetçilik', 'halkçılık', 'devletçilik', 'laiklik' ve 'devrimcilik' olmak üzere 6 temel ilkeye dayanan asırlık bir çınardır. İşte bu ilkeler 100 yıl önce Atatürk'ün bizlere açtığı, bizlere çizdiği yoldur. O yol, sadece partimize ait olan 100 yılık bir miras değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir ferdine bırakılmış bir yol haritasıdır. Bu kararlılıkla dünyada 100. yaşına erişmiş sayılı siyasi partiden birisi olma şerefine de yine partimiz sahiptir. Geçmişin mirasıyla yeni yüzyıla ilerleyen partimiz cumhuriyetimizin yüzü Ata'mızın gözünden bakarak ülkemizin geleceğine ışık tutmaya devam edecektir."

Bankoğlu'nun konuşmasının ardından orkestra şefi Hakan Tepeli ve koro şefi Korhan Doğan yönetimindeki gençlik korosu, Cumhuriyet marşları ve Bujor Hoinic'in CHP'nin 100. yılı için sözlerini yazıp bestelediği 100. Yıl Marşı'nı seslendirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 100. Yıl Marşı'nın seslendirilmesinin ardından Tepeli, Doğan ve Hoinic'e çiçek takdiminde bulundu.

Marşların seslendirilmesinin ardından Yazar Sunay Akın, "Aydınlanma Yolunda CHP" adlı gösterisiyle konuklara öykülerle CHP tarihini anlattı.

Etkinlik, CHP Genel Merkezi'ne yansıtılan ışık şovu ve havai fişek gösterisiyle sona erdi.

CHP'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünün kutlandığı etkinlikler, 9 - 10 Eylül tarihlerinde de devam edecek.