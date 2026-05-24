CHP’nin Kritik PM Toplantısında Neler Konuşuldu? İşte Tüm Detaylar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mutlak butlan kararının çıkmasıyla birlikte CHP’de başlayan hareketlilik sürüyor. Bu kapsamda yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısı yaklaşık 6 saat sürdü. Toplantıda konuşulanları gazeteci Barış Yarkadaş, tv100 ekranlarında Başak Şengül ile doğru yorum programında aktardı.

İKİ FİKİR ÖNE ÇIKTI

Barış Yarkadaş’ın aktardığı detaylar şöyle: "Toplantı 5 buçuk saat sürdü. Özgür Özel daha çok dinleyici konumundaydı. Kısa bilgiler aldım. PM’de konuşan üyeler iki fikir üzerinde düşünceler ortaya koydu. Bir kısmı eylemselliklerin artırılması gerektiğini ifade ettiler. Diğer kısmı Kemal Bey’in partiyi bir an önce kurultaya götürmesi gerektiğini, bunun için Kemal Bey’e siyaseten baskı yapılması gerektiğini ifade ettiler.

YENİ PARTİ ÖNERİSİNE TEPKİ

Bazı PM üyeleri de şunları söyledi: Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, 'Yeni bir parti kuralım.' demiş. Fakat Ceylan'ı hemen susturmuşlar. "CHP çatısı altında böyle konuşmalar yapmaya gerek yok" demişler.

Aliye Timisi ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çeşitli il ve ilçe binalarında, genel merkezde indirilmesinin yanlış olduğunu, Kemal Bey'e yönelik küfürlerin hakaretlerin kabul edilemez olduğunu, partinin genel başkanlarının dokunulmaz olduğunu, bu yüzden bunlara önlem alınması gerektiğini ifade etmiş.

'BENİ DE İHRAÇ EDEBİLİRLER'

Özgür Özel ise konuşmasında 'Beni de ihraç edebilirler' sözünü kullanmış. 'Ben Kemal Bey'e artık sadece Kemal Bey derim Genel Başkan demem' ifadesini kullanmış.

ÜÇ KİŞİLİK HEYET OLUŞTURULACAK

Bu arada yeni bir bilgi: Sanırım bir heyet oluşturulacak. Kemal Bey ile görüşülmesi için Özgür Özel tarafından üç kişilik bir heyetin oluşturulması kararlaştırılmış.

Bazı PM üyeleri ise, 'Kesinlikle bizim polis ile karşı karşıya kalmamamız gerekir, bu doğru bir tablo olmaz. Seçmenimiz bu konularda tedirgin oluyor' sözünü kullanmışlar. Yine PM'de konuşan bazı meclis üyeleri de 'Daha çok sokak eylemleri yapmalıyız' ifadesini kullanmış. Özgür Özel ise 'Eğer bizi buradan çıkarırlarsa Meclis'te devam ederiz' yönünde sözler sarf etmiş ve 'Tavizimiz yok, biz kurultay istiyoruz' demiş.

Bazı PM üyeleri gazeteciler ulaşamasın diye telefonlarını kapatmış çünkü yorgun ve gergin bir ortam. Özgür Özel'in ruh halini sordum ve biraz yorgun olduğunu biraz tedirginlik hissettiğini de söylediler.

'ENTERESAN GELİŞMELER OLABİLİR'

Yarın CHP'de enteresan gelişmeler olabilir. Bu PM toplantısından ne çıktı dersen ben somut bir şey çıkmadığını söyleyebilirim.

Yarın muhtemelen bu konunun çözümü için adımlar atılacaktır diye düşünüyorum. Özgür Özel Kemal Bey'i arar mı dedim: 4 PM üyesi ile konuştum. 2'si biz Özgür Özel'in Kemal Bey'i arayacağını hissettik dedi. Ama 2 arkadaşımız ise "Ben öyle bir hava almadım. Arayacağını sanmıyorum." dedi. Kendi kişisel gözlemleri. Kemal Bey böyle bir heyeti kabul eder mi bilmiyorum çünkü Kemal Bey kesin ve net bir çizgi koymuştu: "Özgür Özel beni ararsa, gelir konuşursa bu sorunun çözümü için adım atarız." demişti.

Dün ve bugün Kemal Bey'i ziyaret eden bazı parti yetkilileri oldu. Fakat bunlar iyi niyetli ziyaretlerdi, resmi görüşmeler değildi. "Biz nasıl bu sorunun çözümüne katkıda bulunuruz?" diye gelen Özgür Özel'e yakın isimlerdi. Fakat oralardan da pek bir sonuç çıkmadı. Özgür Özel meselenin özünü kavramış ama yanındaki birkaç arkadaşı ve Ekrem İmamoğlu'na yakın milletvekilleri bu sorunun çözümsüz bir hale gelmesi için uğraşıyorlar."

Kaynak: Haber Merkezi